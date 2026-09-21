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पीलीभीत में किसानों का हाईवे जाम: ज़मीन पर बैठे सिटी मजिस्ट्रेट, गन्ने के रेट 600 रुपये करने की मांग

पीलीभीत में ज्ञापन लेने में देरी होने पर किसानों ने पीलीभीत-टनकपुर हाईवे जाम कर दिया. सिटी मजिस्ट्रेट ने ज़मीन पर बैठकर किसानों की शिकायतें सुनीं.

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पीलीभीत में बीकेयू का प्रदर्शन. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 7:07 PM IST

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पीलीभीत: कृषि उत्पादन मंडी परिसर में सोमवार को भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) की मासिक समीक्षा बैठक में बड़ा हंगामा हो गया. अपनी मांगों का 15 सूत्रीय ज्ञापन सौंपने का इंतज़ार कर रहे किसान सिटी मजिस्ट्रेट प्यारे लाल मौर्या के समय पर न पहुंचने से भड़क गए.

किसानों ने पीलीभीत-टनकपुर हाईवे पर चक्काजाम कर दिया. दोपहर करीब 3:30 बजे किसानों ने हाईवे जाम किया, जिससे लगभग 40 मिनट तक यातायात पूरी तरह ठप रहा.

जानकारी देते प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र सिंह यादव. (Video Credit: ETV Bharat)

ज़मीन पर बैठकर सिटी मजिस्ट्रेट ने सुनीं शिकायतें: जाम की खबर मिलते ही सिटी मजिस्ट्रेट पीएल मौर्या आनन-फानन में मौके पर पहुंचे. लेकिन वहां उन्हें किसान नेताओं के भारी विरोध का सामना करना पड़ा. नाराज़ किसानों ने सिटी मजिस्ट्रेट को अपने बीच ज़मीन पर बैठने को कहा. स्थिति को संभालते हुए सिटी मजिस्ट्रेट पीएल मौर्या किसानों के बीच ज़मीन पर ही बैठ गए और शांति से उनकी शिकायतें सुनीं.

गन्ने का रेट 600 रुपये क्विंटल करने की मांग: इसके बाद किसानों ने उन्हें मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपना प्रदर्शन खत्म किया. बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि सरकार एमएसपी तो घोषित करती है, लेकिन खरीद पक्की नहीं करती. उन्होंने कहा कि जब चीनी के दाम 60 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं, तो गन्ने का रेट भी कम से कम 600 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए. उन्होंने महंगी खाद और 2016 से न बढ़े सर्किल रेट को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा.

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पीलीभीत में अधिकारी के देरी से पहुंचने पर भड़के किसान, 40 मिनट तक ठप रखा पीलीभीत-टनकपुर हाईवे (Photo Credit: ETV Bharat)

किसान नेताओं ने रखीं ये प्रमुख मांगे: ज्ञापन में मांग की गई कि टनकपुर बाईपास स्थित माधोटांडा चौराहे का नाम 'बाबा महेंद्र सिंह टिकैत चौक' रखा जाए. धान क्रय केंद्रों पर पारदर्शिता के लिए सीसीटीवी व टोकन व्यवस्था लागू की जाए. किसानों को उनकी ज़मीन के हिसाब से डीएपी खाद का वितरण तय हो. अघोषित बिजली कटौती पर रोक लगे और डिजिटल मीटरों की निष्पक्ष जाँच हो.

छुट्टा पशुओं के नुकसान पर मुआवजे की मांग: किसानों ने छुट्टा पशुओं से हुए नुकसान का मुआवजा देने और बिलसंडा में आवास योजना की गड़बड़ी की जांच करने की मांग की. बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष गुरदीप सिंह गोगी ने की. इसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरदार अजीत सिंह समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी और किसान मौजूद रहे.

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