पीलीभीत मंडी में धान खरीद बंद होने पर भड़के किसान, डिप्टी RMO का पुतला फूंका

भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के बैनर तले आक्रोशित किसानों ने मंडी गेट पर प्रदर्शन किया.

मंडी गेट पर प्रदर्शन करते किसान.
मंडी गेट पर प्रदर्शन करते किसान. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 8:09 AM IST

पीलीभीत : पूरनपुर मंडी समिति में धान खरीद ठप होने से किसानों का धैर्य जवाब दे गया है. शनिवार को भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के बैनर तले आक्रोशित किसानों ने मंडी गेट पर प्रदर्शन किया. इस दौरान किसानों ने प्रशासनिक उदासीनता के खिलाफ नारेबाजी करते हुए डिप्टी आरएमओ (Deputy RMO) विजय शुक्ला का पुतला दहन किया और अपना विरोध दर्ज कराया.


भाकियू (अराजनैतिक) के जिला अध्यक्ष मंजीत सिंह के नेतृत्व में दर्जनों किसान दोपहर करीब तीन बजे पूरनपुर मंडी समिति पहुंचे. किसानों का आरोप है कि पिछले एक महीने से करीब एक दर्जन किसानों का धान मंडी में लगे RFC क्रय केंद्रों पर रखा हुआ है. अधिकारी 'लक्ष्य पूरा होने' का हवाला देकर खरीद बंद कर चुके हैं. जिससे किसानों की उपज खुले आसमान के नीचे बर्बाद हो रही है. आक्रोशित किसानों ने विरोध स्वरूप मंडी गेट पर प्रतीकात्मक रूप से धान भी जलाया. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मंडी में रखे धान में नमी बढ़ने और उसके खराब होने का खतरा बना हुआ है.





प्रदर्शन के दौरान जिला अध्यक्ष मंजीत सिंह ने प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि "यदि समय रहते धान खरीद दोबारा शुरू नहीं की गई और मंडी में पड़े धान का उठान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा. प्रदर्शन में बलजीत सिंह, सर्वेश कुमार, रंजीत कुमार, महेंद्र कुमार, सर्वेजीत सिंह, बलजिंदर सिंह सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे. प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को तेज किया जाएगा.

