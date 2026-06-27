ETV Bharat / state

पीलीभीत बिजली विभाग का दावा फुस्स; रोस्टर ध्वस्त, भीषण गर्मी से परेशान लोगों ने डीएम आवास घेरा

नकटा दाना बिजलीघर से पोषित इलाकों में बिजली संकट बरकरार. अधिशासी अभियंता ने फिर दिया जल्द सप्लाई सुचारू करने का आश्वासन.

बिजली संकट को लेकर पीलीभीत में प्रदर्शन.
बिजली संकट को लेकर पीलीभीत में प्रदर्शन. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 12:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पीलीभीत : भीषण गर्मी में सुचारू रूप से बिजली सप्लाई के तमाम दावों और वादों पर बिजली विभाग खरा नहीं उतर पा रहा है. तमाम संसाधनों के बावजूद पीलीभीत के नकटा दाना बिजलीघर से पोषित इलाकों में बिजली संकट बना हुई है. मुहर्रम के मद्देनजर विभाग ने शुक्रवार रात 8 बजे तक हर हाल में विद्युत आपूर्ति बहाल करने का दावा किया था, लेकिन शहर के बड़े हिस्सा में बिजली संकट बना रहा. इससे नाराज लोग पहले डीएम आवास को घेराव करने पहुंचे. इसका बाद नकटा दाना बिजलीघर पर प्रदर्शन किया.


बताया जा रहा है कि नकटा दाना बिजलीघर से पोषित इलाकों में काफी दिनों से बिजली संकट बना हुआ है. इससे लोगों की दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई है. बिजली समस्या सुनने के लिए जिम्मेदार अफसर फोन नहीं उठा रहे हैं. बीते शुक्रवार को मुहर्रम के अवसर पर बिजली विभाग ने सप्लाई सुचारू करने का दावा किया था, लेकिन सुबह 11 बजे से रात 2 बजे तक बिजली नहीं आई. इसके अलावा कई क्षेत्रों में लो-वोल्टेज की समस्या बनी रही. लोगों ने बिजलीघर पर फोन मिलाए, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया.

बिजली अधिकारियों की अनसुनी से नाराज ग्रामीण रात में ही जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह के आवास पर पहुंच गए. डीएम आवास पर लोगों की भीड़ देख प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया. हालांकि समस्या का समाधान नहीं हो सका. इसके बाद आक्रोशित लोग नकटा दाना बिजलीघर पहुंचे और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया. लोगों की नाराजगी को देखते हुए दो थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और स्थिति संभाली. अधिशासी अभियंता आशीष कुमार कहना है कि फॉल्ट दुरुस्त करने के लिए लगातार बिजली विभाग की टीम लगातार काम कर रही है, जल्द ही सप्लाई सुचारू हो जाएगी.

TAGGED:

POWER CRISIS IN UP
PILIBHIT ELECTRICITY DEPARTMENT
ELECTRICITY PROBLEM
ELECTRICITY PROBLEM IN PILIBHIT
POWER CRISIS IN PILIBHIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.