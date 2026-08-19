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पीलीभीत में उधार सिगरेट न देने पर बुजुर्ग दुकानदार की हत्या, तीन आरोपी गिरफ्तार

श्रीपाल गुप्ता के पुत्र अवनीश गुप्ता के अनुसार मंगलवार रात करीब 7:40 बजे गांव का सुशील उर्फ भोला दुकान पर आया और सिगरेट उधार ले गया. कुछ देर बाद वह दोबारा सिगरेट लेने पहुंचा. इस बार पिता ने दोबारा उधार सिगरेट देने से मना कर दिया. इस पर वह गाली-गलौज करने लगा. विवाद बढ़ता देख श्रीपाल घर के अंदर चले गए.

पीलीभीत : बरखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम नरायनपुर में उधार सिगरेट देने से मना करने पर दबंगों ने घर में घुसकर किराना दुकानदार श्रीपाल गुप्ता (66) पर लोहे की रॉड और बेलचे से हमला कर हत्या कर दी. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है. पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.



इसके कुछ ही देर बाद सुशील, उसका भाई सुनील और पिता महेंद्र पाल हथियारों से लैस होकर घर में घुस आए और पिता के सिर व शरीर पर ताबड़तोड़ हमला करने लगे. बीच-बचाव करने आईं मां मुन्नी देवी और मेरी पत्नी छाया को भी पीट दिया. आरोपियों ने दो मासूम बच्चियों (2 वर्ष व 8 माह) को उठाकर फेंक दिया गया. इसके बाद सभी आरोपी फरार हो गए.



अवनीश गुप्ता के अनुसार गंभीर रूप से घायल पिता (श्रीपाल) को पहले सीएचसी ले गए, जहां से जिला अस्पताल और फिर बरेली रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया.

अवनीश का आरोप है कि दो महीने पहले भी इन्हीं दबंगों ने पिता पर हमला किया था. उस समय पुलिस को बाकायदा शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई थी. पुलिस ने ठोस कानूनी कार्रवाई करने के बजाय दोनों पक्षों में समझौता करा दिया. इसके चलते दबंगों के हौसले बुलंद हो गए और आज जान ले ली. एसपी सुकीर्ति माधव मिश्रा ने बताया कि मामले में शिकायत के आधार पर तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

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