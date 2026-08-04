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पीलीभीत: बीसलपुर में 10 हजार की रिश्वत लेते राजस्व निरीक्षक गिरफ्तार, जमीन रिपोर्ट के बदले मांगी थी घूस

बरेली: उत्तर प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मंगलवार को भ्रष्टाचार निवारण संगठन बरेली मंडल की टीम ने बड़ी कार्रवाई की. टीम ने पीलीभीत जिले की बीसलपुर तहसील में तैनात राजस्व निरीक्षक हरिज्ञान सिंह को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. भ्रष्टाचार निवारण की इस कार्रवाई के बाद राजस्व विभाग में हड़कंप मचा हुआ है. भ्रष्टाचार निवारण संगठन के अनुसार शिकायतकर्ता रिंकू गंगवार ने आरोप लगाया था कि उसकी जमीन की पैमाइश कर रिपोर्ट देने के बदले राजस्व निरीक्षक हरिज्ञान सिंह ने 10 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी.

जमीन पैमाइश के नाम पर मांगी गई थी रिश्वत: रिश्वत की रकम नहीं देने पर राजस्व निरीक्षक द्वारा उसे लगातार परेशान किया जा रहा था. शिकायत मिलने के बाद संगठन ने मामले का सत्यापन कराया, जिसके बाद ट्रैप टीम गठित कर कार्रवाई की योजना बनाई गई. मंगलवार दोपहर करीब 3 बजकर 10 मिनट पर प्रभारी निरीक्षक प्रवीण सान्याल के नेतृत्व में एंटी करप्शन टीम ने बीसलपुर के ईदगाह चौराहे पर जाल बिछाया. जैसे ही आरोपी ने शिकायतकर्ता से 10 हजार रुपये लिए, टीम ने उसे मौके पर ही रंगे हाथ दबोच लिया.