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पीलीभीत: युवक को ससुराल वालों से बचाने आए दुकानदार की गोली लगने से मौत, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

बिलसंडा कस्बे में पंकज कटिहार और उनके ससुराल पक्ष के विवाद के बीच आए पड़ोसी दुकानदार पप्पू गुप्ता की गोली लगने से मौत हो गई.

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बिलसंडा नगर पंचायत चेयरमैन के भाई को बदमाशों ने मारी गोली. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 9:45 PM IST

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पीलीभीत: पीलीभीत जिले के बिलसंडा कस्बे में आपसी रंजिश के चलते एक युवक पर उसकी ससुराल पक्ष के लोगों ने दिनदहाड़े जानलेवा हमला कर दिया. इस खूनी संघर्ष के दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे पड़ोसी दुकानदार को गोली लग गई, जिनकी इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई है.

उनकी पहचान स्थानीय दुकानदार पप्पू गुप्ता के रूप में हुई है, जो बिलसंडा नगर पंचायत के चेयरमैन डीके गुप्ता के रिश्ते के भाई बताए जा रहे हैं. इस वारदात के बाद स्थानीय बाजार में तनाव का माहौल है.

जानकारी देते पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव मिश्रा. (Video Credit: ETV Bharat)

ससुराल पक्ष से चल रहा था केस: पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव मिश्रा ने बताया कि बिलसंडा कस्बे के वमरौली तिराहे के पास रहने वाले पंकज कटिहार की शादी शाहजहांपुर के मुकरमपुर गांव निवासी शीतल से हुई थी. वर्तमान में दोनों पक्षों के बीच पुराना पारिवारिक विवाद और कानूनी मुकदमा चल रहा है. इसी रंजिश के चलते दो बाइकों पर सवार होकर आए करीब आधा दर्जन हथियारबंद हमलावरों ने पंकज को बीच रास्ते में घेर लिया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट करने लगे.

बचाने आए दुकानदार को लगी गोली: पंकज को बेरहमी से पिटता देख पड़ोस के दुकानदार पप्पू गुप्ता इंसानियत के नाते उन्हें बचाने के लिए तुरंत आगे आए. जैसे ही उन्होंने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तभी हमलावरों ने उन पर सीधे फायरिंग कर दी. गोली सीधे पप्पू गुप्ता के शरीर में जा लगी और वह लहूलुहान होकर घटना स्थल पर ही जमीन पर गिर पड़े. इस वारदात को अंजाम देकर सभी आरोपी अपनी बाइकों पर सवार होकर मौके से फरार हो गए.

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पंकज कटिहार के पारिवारिक विवाद में गई पड़ोसी की जान, वमरौली तिराहे पर सरेआम फायरिंग. (Photo Credit: ETV Bharat)

बरेली में इलाज के दौरान दम तोड़ा: गंभीर रूप से घायल पप्पू गुप्ता को तत्काल स्थानीय अस्पताल ले जाया गया. वहां से डॉक्टरों ने उनकी नाजुक हालत को देखते हुए बरेली हायर सेंटर रेफर कर दिया. हालांकि, वहां उपचार के दौरान पप्पू गुप्ता ने दम तोड़ दिया. चेयरमैन डीके गुप्ता के भाई की मौत की खबर मिलते ही बिलसंडा कस्बे में शोक की लहर दौड़ गई और व्यापारियों में आक्रोश फैल गया. एसपी सुकीर्ति माधव मिश्रा ने वारदात की पुष्टि की और बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंच गया था.

आरोपियों की तलाश में 5 टीमें: पुलिस कप्तान ने बताया कि मौका-ए-वारदात के आसपास लगे CCTV फुटेज और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर हमलावर अभियुक्तों की पहचान की जा रही है. फरार आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 05 विशेष टीमों का गठन कर दिया गया है जो संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर वारदात का जल्द ही खुलासा किया जाएगा. कानून व्यवस्था बनाए रखने और एहतियात के तौर पर पूरे कस्बे में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

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