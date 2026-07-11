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पीलीभीत-पूरनपुर हाईवे पर दौड़ रहा ट्रक बना आग का गोला, ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत

थाना पूरनपुर क्षेत्र में हुई हृदय विदारक दुर्घटना. ट्रक में लदे प्लास्टिक के टुकड़ों की वजह से आग हुई बिकराल.

पीलीभीत में ट्रक बना आग का गोला.
पीलीभीत में ट्रक बना आग का गोला. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 9:00 AM IST

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पीलीभीत : थाना पूरनपुर क्षेत्र में पूरनपुर-पीलीभीत हाईवे पर शुक्रवार रात बेहद खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा हुआ. यहां एक चलते ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी भयंकर थी कि ट्रक चालक को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला और वह केबिन के भीतर जिंदा जल गया. हादसे की खबर मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची.


बताया गया कि शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे ट्रक (JH02K-9750) पीलीभीत से पूरनपुर की तरफ जा रहा था. थाना पूरनपुर क्षेत्र में बड़ी नहर और धन्ना गुरुद्वारे के बीच अचानक ट्रक में आग लग गई. ट्रक में भारी मात्रा में प्लास्टिक के टुकड़े लदे थे. प्लास्टिक के कारण आग ने कुछ ही पल में बेहद विकराल रूप धारण कर लिया और ट्रक आग का गोला बन गया.


पूरनपुर थाना अध्यक्ष पवन पांडे ने बताया कि ट्रक में आग लगने की सूचना पर पूरनपुर और थाना गजरौला की पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया. आग बुझने के बाद ट्रक के केबिन की तलाशी के दौरान एक शव बरामद हुआ. हालांकि शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है. अनुमान है कि बरामद शव ट्रक ड्राइवर है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

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