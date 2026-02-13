पीलीबंगा: डिवाइडर से टकराई सवारियों से भरी बस, एक महिला की मौत, कई यात्री घायल
बस में सवार यात्री एक नामकरण कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में बस डिवाइडर से टकरा गई.
Published : February 13, 2026 at 8:05 PM IST
हनुमानगढ़: जिले के पीलीबंगा थाना क्षेत्र के अमरपुरा फ्लाई ओवर पर बीकानेर से पीलीबंगा आ रही बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई. हादसे में बस में सवार एक महिला की मौत हो गई. 6 लोग गंभीर घायल हुए और कई यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं.
हादसे की सूचना पर जिला पुलिस अधीक्षक, रावतसर सीओ सुभाष गोदारा, पीलीबंगा थानाधिकारी जगदीश प्रसाद और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे. जिला पुलिस अधीक्षक हरी शंकर के अनुसार बस हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं और एक महिला की मौत हुई है. प्रथम दृष्टया हादसा बस के डिवाइडर से टकराने से होने की बात सामने आ रही है. हालांकि पुलिस अधीक्षक का कहना है हादसे की सही वजह जानने कि कोशिश की जा रही है.
घायलों को पीलीबंगा सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया. कुछ गंभीर घायलों को हनुमानगढ़ जिला अस्पताल रेफर किया गया. बस में एक ही परिवार के लोग थे, जो पीलीबंगा नगरपालिका में कार्यरत कर्मचारी के घर नामकरण आयोजन में शामिल होने जा रहे थे. बस में सवार परिवार पीलीबंगा नगरपालिका कर्मचारी अमीचंद वाल्मीकि के घर आ रहा था. अमीचंद की नाती का नामकरण था. हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और पुलिस-प्रशासन द्वारा दुर्घटनाग्रस्त हुई बस को सड़क से हटवाया गया और जाम खुलवाया गया.
एक महिला की मौत, कई घायल: बस हादसे में एक महिला की मौत हुई है. महिला का नाम लक्ष्मी देवी है. इसके अलावा कई लोग घायल हुए हैं. इनमें मंजू, पुखराज, आकांक्षा, गायत्री, तमन्ना, शीतल, खुशबू, जीतू, ओम प्रकाश, विराट, सुशीला, योगेश, निरमा देवी, शयर, इंद्रप्रकाश, चंदा देवी, विक्रम, उषा देवी, नीलम, सुनिता, भंवरलाल, कांता, प्रहलाद, नरेश, कृष्णा, शिवजी, मैना देवी, शंकरलाल और पीयूष शामिल हैं.