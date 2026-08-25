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नैना देवी मंदिर जा रहा श्रद्धालुओं से भरा ट्रक खाई में गिरा, 40 से ज्यादा घायल, 50 थे सवार

ऊना: हिमाचल प्रदेश में आज सुबह एक बड़ा हादसा पेश आया, जब हरियाणा के श्रद्धालुओं से भरा एक ट्रक खाई में जा गिरा. ऊना जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पीर निगाह के पास मंगलवार सुबह श्रद्धालुओं से भरा एक ट्रक अचानक बेकाबू हो गया और नीचे खाई में जा गिरा. हादसे के दौरान ट्रक में करीब 50 यात्री सवार थे, जिनमें से करीब 40 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए हैं. घायलों में बच्चे, महिलाओं और पुरुष शामिल हैं.

नैना देवी जा रहे श्रद्धालुओं का ट्रक पलटा

श्रद्धालु नंदलाल ने बताया कि वे हरियाणा के करनाल के इंद्री क्षेत्र से रहने वाले हैं. मंगलवार सुबह वे सब पीर निगाह में दर्शन करने के बाद श्री नैना देवी के लिए रवाना हुए थे. इस दौरान वे जब मंदिर से करीब 2 किलोमीटर दूर पहुंचे तो अचानक ट्रक की प्रेशर पाइप फट गई और ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया. हादसे के बाद वहां पर घायल श्रद्धालुओं की चीख-पुकार मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया और घायलों को खाई से निकाला.