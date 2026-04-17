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चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालु, डीएम और एसएसपी ने फूलमाला पहनाकर किया स्वागत

चारधाम यात्रियों को भव्य स्वागत ( Photo-ETV Bharat )