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केदारनाथ रूट पर बर्फ के ऊपर सेल्फी लेते वक्त फिसला यात्री, गंभीर रूप से हुआ घायल

सेल्फी लेते वक्त गिरा शख्स ( फोटो सोर्स- SDRF )

रुद्रप्रयाग: आस्था की कठिन यात्रा के बीच लापरवाही का एक पल बड़ा हादसा बन सकता था, लेकिन एसडीआरएफ की मुस्तैदी और त्वरित कार्रवाई ने एक यात्री को नई जिंदगी दे दी. हुआ यूं कि केदारनाथ यात्रा मार्ग पर छोटी लिनचोली क्षेत्र में सेल्फी लेने के दौरान एक यात्री फिसलकर गिर गया. जिससे वो घायल हो गया, जिसे एसडीआरएफ टीम ने सफल रेस्क्यू कर सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया. दरअसल, 3 मई की शाम करीब 6 बजकर 50 मिनट पर पुलिस चौकी लिनचोली से एसडीआरएफ टीम को एक सूचना मिली. जिसमें बताया गया कि छोटी लिनचोली क्षेत्र में कुछ यात्री फंसे हुए हैं. सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम मुख्य आरक्षी मोहन सिंह के नेतृत्व में तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई. दुर्गम और फिसलन भरे मार्ग के बावजूद तेजी से मौके पर पहुंची. घायल यात्री का रेस्क्यू (फोटो सोर्स- SDRF)