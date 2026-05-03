केदारनाथ रूट पर बर्फ के ऊपर सेल्फी लेते वक्त फिसला यात्री, गंभीर रूप से हुआ घायल
केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फिसलकर घायल हुआ यात्री, बर्फ से ढके खतरनाक किनारे पर ले रहा था सेल्फी, एसडीआरएफ ने तत्परता से बचाई जान,
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 3, 2026 at 9:58 PM IST
रुद्रप्रयाग: आस्था की कठिन यात्रा के बीच लापरवाही का एक पल बड़ा हादसा बन सकता था, लेकिन एसडीआरएफ की मुस्तैदी और त्वरित कार्रवाई ने एक यात्री को नई जिंदगी दे दी. हुआ यूं कि केदारनाथ यात्रा मार्ग पर छोटी लिनचोली क्षेत्र में सेल्फी लेने के दौरान एक यात्री फिसलकर गिर गया. जिससे वो घायल हो गया, जिसे एसडीआरएफ टीम ने सफल रेस्क्यू कर सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया.
दरअसल, 3 मई की शाम करीब 6 बजकर 50 मिनट पर पुलिस चौकी लिनचोली से एसडीआरएफ टीम को एक सूचना मिली. जिसमें बताया गया कि छोटी लिनचोली क्षेत्र में कुछ यात्री फंसे हुए हैं. सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम मुख्य आरक्षी मोहन सिंह के नेतृत्व में तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई. दुर्गम और फिसलन भरे मार्ग के बावजूद तेजी से मौके पर पहुंची.
बर्फ से ढके खतरनाक किनारे पर ले रहा था सेल्फी: घटनास्थल पर पहुंचने पर एसडीआरएफ की टीम ने पाया कि एक यात्री बर्फ से ढके खतरनाक किनारे पर सेल्फी लेने के लिए ऊपर चढ़ गया था. इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वो फिसलकर नीचे आ गिरा. जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया. जबकि, अन्य यात्री सुरक्षित नीचे उतरने में सफल रहे. ऐसे में एसडीआरएफ टीम ने बिना देर किए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.
किसी तरह से घायल व्यक्ति तक पहुंच बनाई. मौके पर ही प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे स्ट्रेचर के माध्यम से सुरक्षित नीचे लाया गया, फिर छोटी लिनचोली स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है. पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील की है. साथ ही खतरनाक जगहों पर सेल्फी से बचने को कहा है.
घायल यात्री की पहचान-
- अनूप रैकवार पुत्र जगदीश रैकवार (उम्र 42 वर्ष), निवासी- विदिशा, मध्य प्रदेश
प्रशासन की श्रद्धालुओं से अपील
श्रद्धालु या यात्री केदारनाथ यात्रा मार्ग पर अत्यधिक सावधानी बरतें. जोखिम भरे स्थानों पर सेल्फी लेने से बचें. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमी बर्फ और फिसलन कभी भी गंभीर हादसे का कारण बन सकती है. सुरक्षित यात्रा के लिए नियमों का पालन और सतर्कता अत्यंत आवश्यक है.
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