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वैशाख पितृपक्ष में उमड़ा आस्था का सैलाब, नेपाल और भूटान से आए पिंडदानी, पुनपुन के पावन तट पर किया पूर्वजों का पिंडदान

मसौढ़ी: वैशाख के पावन महीने में पिंडदान की परंपरा पूरे जोरों पर है. मोक्षदायिनी मानी जाने वाली पुनपुन नदी के तट पर इन दिनों नेपाल, भूटान और अन्य देशों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. शनिवार को यहां करीब 300 विदेशी पिंडदानियों का हुजूम उमड़ पड़ा, जो अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए विधि-विधान से पिंडदान कर रहे हैं.

नेपाल-भूटान से पहुंचे श्रद्धालु: नेपाल और भूटान से आए श्रद्धालुओं ने सबसे पहले पुनपुन नदी में पवित्र स्नान किया. इसके बाद वेदियों पर बैठकर पंडों के मंत्रोच्चार के बीच जौ, तिल, चावल और कुश से बने पिंड अर्पित किए. एक नेपालवासी पिंडदानी ने बताया, “हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गया से पहले पुनपुन में पिंडदान करना जरूरी है. इसलिए पूरा परिवार लेकर यहां आए हैं. यहां आकर मन को असीम शांति मिली और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ.”

वैशाख पितृपक्ष (ETV Bharat)

"हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गया से पहले पुनपुन में पिंडदान जरूरी है. इसलिए परिवार के साथ नेपाल से आए हैं. यहां आकर मन को बहुत शांति मिली."-जंगबहादुर, कलाली धनगढ, नेपाल

भूटान से पहली बार भारत आई महिला भावुक: भूटान से आई एक महिला श्रद्धालु ने बताया कि वे पहली बार भारत आई हैं. उनके पिताजी की इच्छा थी कि पुनपुन में पिंडदान किया जाए. आज उनकी वह इच्छा पूरी हो गई. महिला ने कहा, “व्यवस्था बहुत अच्छी है। बिहार की धार्मिक परंपरा और आतिथ्य सत्कार देखकर हम अभिभूत हैं.”

भूटान से पहली बार भारत आई महिला (ETV Bharat)

पुनपुन को ‘आद्य गया’ का दर्जा: पुनपुन पांडा समाज के सचिव राकेश उर्फ रिंकू बाबा ने बताया कि इस वर्ष पितृपक्ष के दौरान विदेशी श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. नेपाल और भूटान के अलावा मॉरीशस से भी लोग ऑनलाइन संकल्प लेकर पिंडदान करवा रहे हैं. उन्होंने कहा कि पुनपुन को ‘आद्य गया’ कहा जाता है. यहां पिंडदान के बाद ही गया के फल्गु नदी तट पर पिंडदान का पूरा महत्व है. इस बार यह पिंडदान 14 मई तक चलेगा.