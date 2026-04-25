वैशाख पितृपक्ष में उमड़ा आस्था का सैलाब, नेपाल और भूटान से आए पिंडदानी, पुनपुन के पावन तट पर किया पूर्वजों का पिंडदान
वैशाख पितृपक्ष में पुनपुन घाट पर नेपाल-भूटान से 300 विदेशी श्रद्धालु पहुंचे हैं. पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए पिंडदान कर रहे हैं. पढ़ें-
Published : April 25, 2026 at 4:14 PM IST
मसौढ़ी: वैशाख के पावन महीने में पिंडदान की परंपरा पूरे जोरों पर है. मोक्षदायिनी मानी जाने वाली पुनपुन नदी के तट पर इन दिनों नेपाल, भूटान और अन्य देशों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. शनिवार को यहां करीब 300 विदेशी पिंडदानियों का हुजूम उमड़ पड़ा, जो अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए विधि-विधान से पिंडदान कर रहे हैं.
नेपाल-भूटान से पहुंचे श्रद्धालु: नेपाल और भूटान से आए श्रद्धालुओं ने सबसे पहले पुनपुन नदी में पवित्र स्नान किया. इसके बाद वेदियों पर बैठकर पंडों के मंत्रोच्चार के बीच जौ, तिल, चावल और कुश से बने पिंड अर्पित किए. एक नेपालवासी पिंडदानी ने बताया, “हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गया से पहले पुनपुन में पिंडदान करना जरूरी है. इसलिए पूरा परिवार लेकर यहां आए हैं. यहां आकर मन को असीम शांति मिली और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ.”
"हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गया से पहले पुनपुन में पिंडदान जरूरी है. इसलिए परिवार के साथ नेपाल से आए हैं. यहां आकर मन को बहुत शांति मिली."-जंगबहादुर, कलाली धनगढ, नेपाल
भूटान से पहली बार भारत आई महिला भावुक: भूटान से आई एक महिला श्रद्धालु ने बताया कि वे पहली बार भारत आई हैं. उनके पिताजी की इच्छा थी कि पुनपुन में पिंडदान किया जाए. आज उनकी वह इच्छा पूरी हो गई. महिला ने कहा, “व्यवस्था बहुत अच्छी है। बिहार की धार्मिक परंपरा और आतिथ्य सत्कार देखकर हम अभिभूत हैं.”
पुनपुन को ‘आद्य गया’ का दर्जा: पुनपुन पांडा समाज के सचिव राकेश उर्फ रिंकू बाबा ने बताया कि इस वर्ष पितृपक्ष के दौरान विदेशी श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. नेपाल और भूटान के अलावा मॉरीशस से भी लोग ऑनलाइन संकल्प लेकर पिंडदान करवा रहे हैं. उन्होंने कहा कि पुनपुन को ‘आद्य गया’ कहा जाता है. यहां पिंडदान के बाद ही गया के फल्गु नदी तट पर पिंडदान का पूरा महत्व है. इस बार यह पिंडदान 14 मई तक चलेगा.
"वैशाख महीने का ये पिंडदान है जो 4 मई तक चलेगा. इस महीने में भी बहुत खास संयोग रहता है. जो पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं. इस बार नेपाल भूटान से बहुत पिंडदानी हैं."-राकेश कुमार, सचिव, पुनपुन पांडा समिति
पुराणों में चैत्र-वैशाख अमावस्या का विशेष महत्व: नारद पुराण के अनुसार चैत्र और वैशाख माह में किए गए श्राद्ध से पितरों को विशेष तृप्ति मिलती है. अमावस्या को पर्व माना गया है. इस तिथि पर तीर्थ स्नान, दान और पितृ पूजा का विशेष महत्व है. पुनपुन पांडा समिति के पूर्व अध्यक्ष तारीणी मिश्र ने बताया कि पुराणों में चंद्रमा को पितृ लोक बताया गया है. ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार कुछ विशेष अमावस्या शुभ फल देती हैं.
पितरों की संतुष्टि के लिए दान और श्राद्ध: अमावस्या के दिन पितरों की संतुष्टि के लिए श्राद्ध-तर्पण के साथ जरूरतमंदों को भोजन कराना और दान देना अत्यंत शुभ माना जाता है. ऐसा करने से दान सीधा पितरों तक पहुंचता है. इस दिन मांसाहार और नशे से दूर रहना चाहिए, अन्यथा पितृदोष लगने की मान्यता है.
प्रशासन की व्यवस्थाएं सराहनीय: प्रशासन की ओर से पुनपुन घाट पर सुरक्षा, साफ-सफाई और टेंट की अच्छी व्यवस्था की गई है. श्रद्धालुओं ने बिहार की धार्मिक परंपरा और बेहतर आतिथ्य सत्कार की सराहना की. पुनपुन पांडा समिति के अनुसार 16 दिनों तक यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहेगा और 14 मई तक यह विशेष पिंडदान जारी रहेगा.
ये भी पढ़ें-
पितृपक्ष समाप्त होने से पहले जरूर करें यहां पिंडदान, पितरों को होती है अक्षय ब्रह्मलोक की प्राप्ति
छोटा कद और बड़े काम! शिक्षक रीता रानी गया पितृपक्ष मेले में लोगों की कर रही हैं सेवा
गयाजी पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पति-पिता समेत सात पितरों का किया पिंडदान