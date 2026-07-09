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विश्व प्रसिद्ध पिरान कलियर दरगाह परिसर में घुसा गंदा और दूषित पानी, जायरीनों में भारी रोष

पिरान कलियर दरगाह में पानी घुसा ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

रुड़की: हरिद्वार जिले के पिरान कलियर में स्थित विश्व प्रसिद्ध दरगाह में बाजारों का गंदा और दूषित पानी घुस गया. जिससे देश-विदेश से आए अकीदतमंदों में भारी नाराजगी देखने को मिली. साथ ही दरगाह प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल भी उठने लगे. स्थानीय लोगों का आरोप है कि हर साल बारिश से पहले दरगाह प्रशासन नालों की सफाई, जलनिकासी व्यवस्था दुरुस्त करने और अतिक्रमण हटाने के दावे करता है, लेकिन इस बार भी व्यवस्थाएं कागजों तक ही सीमित रहीं. कलियर शरीफ दरगाह या दरगार साबिर पाक में देश-विदेश से आते हैं जायरीन: दरअसल, उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की शहर से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर बसे पिरान कलियर में विश्व में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जहां हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक की दरगाह शरीफ है. इस दरगाह पर देश-विदेश से जायरीन (श्रद्धालु) आते हैं और मन्नते मुरादे मांगते हैं. हर मुराद होती है पूरी: कहते हैं कि इस दरबार में सच्चे दिल से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है. इसी कारण पिरान कलियर विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहां पर मानसून की पहली ही मूसलाधार बारिश ने प्रशासन और नगर पंचायत के मानसून से पूर्व तैयारियों के दावों की कलई खोलकर रख दी है. दावे नालों की सफाई, अतिक्रमण हटाने और फुलप्रूफ ड्रेनेज सिस्टम के दावे किए गए थे, लेकिन देर रात से शुरू हुई पहली ही तेज बारिश ने इन सभी दावों को बहा कर रख दिया है. स्थिति ये हो गई कि बाजारों का गंदा और दूषित पानी सीधे पवित्र स्थान दरगाह साबिर पाक परिसर के भीतर तक पहुंच गया, जिससे देश-विदेश से आए अकीदतमंदों में भारी नाराजगी देखने को मिली. जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है. जिसे लोग बड़ी लापरवाही बता रहे हैं.