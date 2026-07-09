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विश्व प्रसिद्ध पिरान कलियर दरगाह परिसर में घुसा गंदा और दूषित पानी, जायरीनों में भारी रोष

रुड़की के पिरान कलियर शरीफ दरगाह में जलभराव, गंदा घुसने पर जायरीनों में गुस्सा, दरगाह प्रशासन की कार्यशैली पर उठाए सवाल

Water Entered Piran Kaliyar Sharif Dargah
पिरान कलियर दरगाह में पानी घुसा (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 9, 2026 at 9:52 PM IST

3 Min Read
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रुड़की: हरिद्वार जिले के पिरान कलियर में स्थित विश्व प्रसिद्ध दरगाह में बाजारों का गंदा और दूषित पानी घुस गया. जिससे देश-विदेश से आए अकीदतमंदों में भारी नाराजगी देखने को मिली. साथ ही दरगाह प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल भी उठने लगे. स्थानीय लोगों का आरोप है कि हर साल बारिश से पहले दरगाह प्रशासन नालों की सफाई, जलनिकासी व्यवस्था दुरुस्त करने और अतिक्रमण हटाने के दावे करता है, लेकिन इस बार भी व्यवस्थाएं कागजों तक ही सीमित रहीं.

कलियर शरीफ दरगाह या दरगार साबिर पाक में देश-विदेश से आते हैं जायरीन: दरअसल, उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की शहर से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर बसे पिरान कलियर में विश्व में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जहां हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक की दरगाह शरीफ है. इस दरगाह पर देश-विदेश से जायरीन (श्रद्धालु) आते हैं और मन्नते मुरादे मांगते हैं.

हर मुराद होती है पूरी: कहते हैं कि इस दरबार में सच्चे दिल से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है. इसी कारण पिरान कलियर विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहां पर मानसून की पहली ही मूसलाधार बारिश ने प्रशासन और नगर पंचायत के मानसून से पूर्व तैयारियों के दावों की कलई खोलकर रख दी है.

दावे नालों की सफाई, अतिक्रमण हटाने और फुलप्रूफ ड्रेनेज सिस्टम के दावे किए गए थे, लेकिन देर रात से शुरू हुई पहली ही तेज बारिश ने इन सभी दावों को बहा कर रख दिया है. स्थिति ये हो गई कि बाजारों का गंदा और दूषित पानी सीधे पवित्र स्थान दरगाह साबिर पाक परिसर के भीतर तक पहुंच गया, जिससे देश-विदेश से आए अकीदतमंदों में भारी नाराजगी देखने को मिली. जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है. जिसे लोग बड़ी लापरवाही बता रहे हैं.

Water Entered Piran Kaliyar Sharif Dargah
पिरान कलियर दरगाह परिसर में जलभराव (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

दरगाह परिसर में घुसा गंदा पानी: स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो जैसे ही देर रात मूसलाधार बारिश शुरू हुई, वैसे ही देखते ही देखते मुख्य नालों का पानी ओवरफ्लो होकर बाजारों और अस्थाई दुकानों में भरने लगा. निकासी का कोई रास्ता न होने की वजह से यह गंदा पानी सीधे आस्था के केंद्र दरगाह परिसर में दाखिल हो गया.

बताया जा रहा है कि जब पानी दरगाह परिसर में घुस रहा था, उस समय प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा वहां पर मौजूद नहीं था. अकीदतमंदों ने खुद ही अपने स्तर पर पानी को रोकने की कोशिश की, लेकिन सरकारी सिस्टम के फेल्योर के आगे अकीदतमंदों की यह कोशिश नाकाम साबित हुई. जिसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है.

लोगों का कहना है कि हर साल नगर पंचायत और दरगाह प्रशासन सफाई कर्मचारियों और सुपरवाइजरों की दुहाई देता है, लेकिन धरातल पर काम सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहता है. उनका कहना है कि मुख्य नालों पर अतिक्रमण है, सफाई समय पर नहीं होती, अगर समय रहते ठोस योजना बनाई जाती तो आज यह शर्मनाक स्थिति पैदा नहीं होती.

बहरहाल, आस्था के इतने बड़े केंद्र पर पहली ही बारिश में पूरी व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना यह साफ करता है कि जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्णी की नींद सो रहे हैं. स्थानीय लोगों ने अब दरगाह प्रशासन से केवल खोखले दावे करने के बजाय एक स्थायी ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने की मांग की है.

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