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देवघर में दुर्गा पूजा के बीच सफाई व्यवस्था पर उठे सवाल, कई वार्डों में कचरे का अंबार

कूड़े के ढेर से लोग परेशान ( Etv Bharat )

देवघर: धार्मिक नगरी देवघर में दुर्गा पूजा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. पौराणिक परंपराओं के अनुसार, पूजा-अर्चना के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवघर पहुंच रहे हैं और बाबा मंदिर में विधि-विधान से पूजा कर रहे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के बीच शहर की सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं.

नगर निगम क्षेत्र के कई इलाकों में कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ-साथ बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. शहर के वार्ड नंबर 18, 19, 23 और 24 के विभिन्न इलाकों में पिछले कई दिनों से कूड़े का उठाव नहीं होने की शिकायत सामने आई है. शहर के बीचों-बीच जमा गंदगी के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है. वहीं, दुर्गंध से आसपास रहने वाले लोगों का जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है.