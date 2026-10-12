देवघर में दुर्गा पूजा के बीच सफाई व्यवस्था पर उठे सवाल, कई वार्डों में कचरे का अंबार
देवघर में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के बीच कई वार्ड में कूड़े के ढेर से लोग परेशान हैं. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.
Published : October 12, 2026 at 6:03 PM IST
देवघर: धार्मिक नगरी देवघर में दुर्गा पूजा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. पौराणिक परंपराओं के अनुसार, पूजा-अर्चना के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवघर पहुंच रहे हैं और बाबा मंदिर में विधि-विधान से पूजा कर रहे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के बीच शहर की सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं.
नगर निगम क्षेत्र के कई इलाकों में कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ-साथ बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. शहर के वार्ड नंबर 18, 19, 23 और 24 के विभिन्न इलाकों में पिछले कई दिनों से कूड़े का उठाव नहीं होने की शिकायत सामने आई है. शहर के बीचों-बीच जमा गंदगी के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है. वहीं, दुर्गंध से आसपास रहने वाले लोगों का जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है.
स्थानीय लोगों ने सफाई व्यवस्था पर जताई नाराजगी
स्थानीय निवासी सुधांशु झा का कहना है कि दुर्गा पूजा के दौरान शहर में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी है. इस दौरान केवल स्थानीय लोग ही नहीं, बल्कि मिथिला क्षेत्र और बिहार के विभिन्न इलाकों से भी हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन देवघर पहुंचते हैं. ऐसे में शहर की स्वच्छता बनाए रखना नगर निगम की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है.
वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि कई इलाकों में कचरे का ढेर इस कदर जमा है कि घर से निकलते ही नाक पर रुमाल रखना पड़ता है. शहर के कुछ महत्वपूर्ण इलाकों में स्कूलों के आसपास भी गंदगी पसरी हुई है. इससे बच्चों और स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है.
वार्ड पार्षद ने निगम की कार्यशैली पर उठाए सवाल
वार्ड नंबर 18 की पार्षद शैलजा देवी ने स्थानीय लोगों की परेशानी को जायज बताते हुए नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाए. उनका कहना है कि क्षेत्र में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने अपने स्तर से हरसंभव प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो सका. पार्षद ने चेतावनी दी कि यदि अगले दो से तीन दिनों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई, तो वह आंदोलन करने को मजबूर होंगी.
बढ़ती भीड़ के अनुरूप संसाधन बढ़ाने की मांग
वहीं, वार्ड नंबर 16 की वरिष्ठ पार्षद माया देवी ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में साफ-सफाई की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों दोनों की है. वह अपने स्तर से क्षेत्र में सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देती हैं, लेकिन लगातार बढ़ती आबादी और श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए नगर निगम के अधिकारियों को सफाई संसाधनों में वृद्धि करने की आवश्यकता है.
उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद बेहतर सफाई व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है. हालांकि, शहर की जरूरतों को देखते हुए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना जरूरी है, ताकि आम लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े.
अपर नगर आयुक्त ने दिया सफाई का आश्वासन
दूसरी ओर, विभिन्न वार्डों में फैली गंदगी को लेकर अपर नगर आयुक्त रजनीश कुमार ने बताया कि नगर निगम की ओर से दो शिफ्टों में सफाई कर्मचारियों से काम कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि बीएन झा रोड, शिवराम झा चौक, चिल्ड्रन पार्क और बिलासी जैसे इलाकों में लोगों की अधिक आवाजाही के कारण कचरा जमा होने की समस्या सामने आती है.
उन्होंने बताया कि संबंधित क्षेत्रों की जानकारी मिलने के बाद अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की तैनाती कर सफाई कराई जाएगी. साथ ही, दुर्गा पूजा के दौरान वह स्वयं भी विभिन्न इलाकों का भ्रमण कर रहे हैं. जहां भी सफाई व्यवस्था में कमी दिखाई देती है, वहां कर्मचारियों को तैनात कर तत्काल सफाई कराने का प्रयास किया जा रहा है.
अब देखना होगा कि कब सुधरेगी सफाई व्यवस्था
गौरतलब है कि एक ओर नगर निगम के अधिकारी दो शिफ्टों में सफाई कराने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर शहर के कई इलाकों में जमा कचरे के कारण स्थानीय लोग सफाई की मांग कर रहे हैं. दुर्गा पूजा के दौरान देवघर में श्रद्धालुओं की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए शहर की स्वच्छता बनाए रखना बेहद जरूरी है. ऐसे में अब देखना होगा कि नगर निगम इन शिकायतों पर कितनी जल्दी कार्रवाई करता है और शहर के प्रमुख इलाकों में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं.
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