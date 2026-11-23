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शिखरजी से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बस पलटी, गुजरात के दंपती ने गंवाई जान, 12 से अधिक जख्मी

दुर्घटनाग्रस्त बस ( Etv Bharat )

गिरिडीहः पारसनाथ शिखरजी की यात्रा से वापस टाटा जा रहे श्रद्धालुओं का सफर रविवार को मातम में बदल गया. घटना मधुबन थाना इलाके के कल्याण निकेतन के पास की है. यहां एक बस चालक का संतुलन बिगड़ गया, बस सड़क किनारे लगे पेड़ से टकराई और दूसरी तरफ जा पलटी. इस भीषण टक्कर में बस में सवार एक दंपती की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई. वहीं एक दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु चोटिल हो गए हैं, जिनमें दो की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है.

दोनों मृतक गुजरात के सूरत के निवासी थे