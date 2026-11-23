शिखरजी से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बस पलटी, गुजरात के दंपती ने गंवाई जान, 12 से अधिक जख्मी
गिरिडीह में पारसनाथ (शिखरजी) से लौट रहे जैन श्रद्धालुओं की बस पलटने से सूरत निवासी पति-पत्नी की मौत हो गई.
Published : November 23, 2026 at 10:23 AM IST
गिरिडीहः पारसनाथ शिखरजी की यात्रा से वापस टाटा जा रहे श्रद्धालुओं का सफर रविवार को मातम में बदल गया. घटना मधुबन थाना इलाके के कल्याण निकेतन के पास की है. यहां एक बस चालक का संतुलन बिगड़ गया, बस सड़क किनारे लगे पेड़ से टकराई और दूसरी तरफ जा पलटी. इस भीषण टक्कर में बस में सवार एक दंपती की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई. वहीं एक दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु चोटिल हो गए हैं, जिनमें दो की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है.
दोनों मृतक गुजरात के सूरत के निवासी थे
जानकारी के अनुसार श्रद्धालुओं का काफिला कुल 10 वाहनों का था. सभी लोग शिखरजी के दर्शन कर टाटा की ओर लौट रहे थे. जैसे ही काफिला मधुबन थाना क्षेत्र के कल्याण निकेतन के करीब पहुंचा, तभी एक बस बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस उल्टी दिशा में पलट गई और अंदर बैठे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. मृतकों में बाबूलाल वंशराज ( 56 वर्ष ), बादामी देवी ( 49 ) वर्ष थे दोनों गुजरात के सूरत के निवासी थे.
घायलों को पीरटांड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया
हादसे की खबर मिलते ही डुमरी एसडीपीओ आबिद खान, मधुबन थाना प्रभारी मणिलाल सिंह और पीरटांड़ थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस के साथ आसपास के ग्रामीणों ने भी राहत कार्य में हाथ बंटाया. बस में फंसे लोगों को किसी तरह बाहर निकाला गया. सभी घायलों को तत्काल पीरटांड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (Community Health Centre Pirtaand) में भर्ती कराया गया है.
पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरु की
डॉक्टरों के अनुसार दो घायलों की हालत गंभीर है, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए बड़े अस्पताल रेफर किया जा सकता है. पुलिस ने मृत दंपती के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है.
'जैन तीर्थंयात्रियों से भरी बस पलटी है. जिसमें गुजरात के दम्पति की मौत हो गई है. राहत और बचाव कार्य करते हुए सभी घायलों को इलाज के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.' आबिद खान, एसडीपीओ, डुमरी
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