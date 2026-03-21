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गंगा के उद्गम पर ही पेयजल व्यवस्था बदहाल, चारधाम यात्रा से पहले तीर्थ पुरोहितों ने उठाए सवाल, सीएस को दिया ज्ञापन

चारधाम यात्रा शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन अभी भी गंगोत्री धाम में आम जन से जुड़ी समस्याएं दूर नहीं की गई.

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मुख्य सचिव से मिले तीर्थ पुरोहित (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 21, 2026 at 9:51 PM IST

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देहरादून: जीवनदायिनी गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री धाम में ही पेयजल व्यवस्था बदहाल होने का मामला सामने आया है. आगामी चारधाम यात्रा 2026 से पहले व्यवस्थाओं को लेकर चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव से मुलाकात कर 11 अहम बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपा है.

चारधाम यात्रा की तैयारियों के बीच तीर्थ पुरोहितों ने व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. महापंचायत के प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष सुरेश सेमवाल, महासचिव डॉ बृजेश सती और संजीव सेमवाल समेत कई पदाधिकारी शामिल रहे. इस दौरान मुख्य सचिव को सौंपे गए ज्ञापन में यात्रा प्रबंधन से जुड़े 11 महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया. महापंचायत ने सबसे पहले पंजीकरण व्यवस्था में बदलाव की मांग की.

धामों में यात्रियों की संख्या निर्धारण का विरोध: प्रतिनिधियों का कहना है कि पिछले वर्ष लागू 60 प्रतिशत ऑनलाइन और 40 प्रतिशत ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था अव्यवहारिक है, जिसे समाप्त किया जाना चाहिए. इसके साथ ही धामों में यात्रियों की संख्या निर्धारित करने के फैसले का भी विरोध किया गया. उन्होंने इसे पूरी तरह खत्म करने की मांग उठाई गई.

वहीं, टोकन सिस्टम को लेकर भी तीर्थ पुरोहितों ने नाराजगी जताई. उनका कहना है कि पर्यटन विभाग द्वारा लागू यह व्यवस्था व्यवहारिक नहीं है और इससे यात्रियों को कोई वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा. उनका कहना है कि विभाग, मंदिर समितियों और प्रशासन के बीच समन्वय की कमी के चलते यात्रियों को तय समय पर दर्शन भी नहीं हो पाते,,

बुनियादी सुविधाओं पर बड़ा सवाल: महापंचायत ने स्पष्ट किया कि हर साल यात्रा शुरू होने के बाद पेयजल, बिजली और संचार जैसी बुनियादी सुविधाएं बाधित रहती हैं. ऐसे में मांग की गई है कि यात्रा शुरू होने से कम से कम एक सप्ताह पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त कर दी जाएं.

गंगोत्री में पानी-बिजली संकट गंभीर: मीडिया से बातचीत में संजीव सेमवाल ने कहा कि जिस गंगा का जल पूरे देश को जीवन देता है, उसी के उद्गम गंगोत्री धाम में पेयजल की स्थिति बेहद खराब है. उन्होंने बताया कि पानी की लाइन काफी पुरानी हो चुकी है और बार-बार मरम्मत के बावजूद अब पूरी तरह बदलने की जरूरत है. साथ ही बिजली की लाइनों को भी दुरुस्त करने की मांग उठाई गई है.

सड़कें और आपदा के बाद की स्थिति: पिछले साल मानसून के दौरान आई आपदाओं के बाद से चारधाम मार्ग की सड़कों की हालत भी खराब बनी हुई है. विशेष तौर पर 5 अगस्त 2025 को धराली क्षेत्र में आई आपदा के बाद सड़कें पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई हैं, जिससे यात्रा के दौरान यातायात प्रभावित होने की आशंका है.

महापंचायत की अन्य बड़ी मांगें:

  • यमुनोत्री धाम में रोपवे निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाए
  • हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग में पारदर्शिता लाई जाए और वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता मिले
  • यात्रा मार्ग में यात्रियों को अनावश्यक रूप से न रोका जाए
  • लो वोल्टेज की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए
  • गंगोत्री में निर्माणाधीन हेलीपैड को जल्द शुरू किया जाए
  • यात्रा से पहले तीर्थ पुरोहितों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की जाए

इसके अलावा महापंचायत ने यह भी मुद्दा उठाया कि जुलाई 2024 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में धामों के पर्वों के लिए आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई धनराशि जारी नहीं की गई है. कुल मिलाकर चारधाम यात्रा 2026 से पहले व्यवस्थाओं को लेकर उठे ये सवाल सरकार के लिए बड़ा संकेत हैं. तीर्थ पुरोहितों का साफ कहना है कि यदि समय रहते बुनियादी सुविधाओं और समन्वय में सुधार नहीं किया गया, तो यात्रा की सुगमता और श्रद्धालुओं की सुरक्षा दोनों प्रभावित हो सकती हैं.

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