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गंगा के उद्गम पर ही पेयजल व्यवस्था बदहाल, चारधाम यात्रा से पहले तीर्थ पुरोहितों ने उठाए सवाल, सीएस को दिया ज्ञापन

देहरादून: जीवनदायिनी गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री धाम में ही पेयजल व्यवस्था बदहाल होने का मामला सामने आया है. आगामी चारधाम यात्रा 2026 से पहले व्यवस्थाओं को लेकर चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव से मुलाकात कर 11 अहम बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपा है.

चारधाम यात्रा की तैयारियों के बीच तीर्थ पुरोहितों ने व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. महापंचायत के प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष सुरेश सेमवाल, महासचिव डॉ बृजेश सती और संजीव सेमवाल समेत कई पदाधिकारी शामिल रहे. इस दौरान मुख्य सचिव को सौंपे गए ज्ञापन में यात्रा प्रबंधन से जुड़े 11 महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया. महापंचायत ने सबसे पहले पंजीकरण व्यवस्था में बदलाव की मांग की.

धामों में यात्रियों की संख्या निर्धारण का विरोध: प्रतिनिधियों का कहना है कि पिछले वर्ष लागू 60 प्रतिशत ऑनलाइन और 40 प्रतिशत ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था अव्यवहारिक है, जिसे समाप्त किया जाना चाहिए. इसके साथ ही धामों में यात्रियों की संख्या निर्धारित करने के फैसले का भी विरोध किया गया. उन्होंने इसे पूरी तरह खत्म करने की मांग उठाई गई.

वहीं, टोकन सिस्टम को लेकर भी तीर्थ पुरोहितों ने नाराजगी जताई. उनका कहना है कि पर्यटन विभाग द्वारा लागू यह व्यवस्था व्यवहारिक नहीं है और इससे यात्रियों को कोई वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा. उनका कहना है कि विभाग, मंदिर समितियों और प्रशासन के बीच समन्वय की कमी के चलते यात्रियों को तय समय पर दर्शन भी नहीं हो पाते,,

बुनियादी सुविधाओं पर बड़ा सवाल: महापंचायत ने स्पष्ट किया कि हर साल यात्रा शुरू होने के बाद पेयजल, बिजली और संचार जैसी बुनियादी सुविधाएं बाधित रहती हैं. ऐसे में मांग की गई है कि यात्रा शुरू होने से कम से कम एक सप्ताह पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त कर दी जाएं.