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गोरखपुर: EMI पर करिए तीर्थ यात्रा, रामेश्वरम, तिरुपति, सोमनाथ और द्वारिका के दर्शन

आईआरसीटीसी का प्लान. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: एक साथ कई ज्योतिर्लिंगों के दर्शन की इच्छा हो और जेब में पैसे कम हो तो भी आपकी यह मुराद पूरी हो सकती है. आईआरसीटीसी एक ऐसी ही योजना लेकर आया है, जो EMI पर आधारित होगी और अधिकतम ₹900 महीने के भुगतान के साथ चार ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के साथ कुछ अन्य पर्यटन स्थलों का भी लुत्फ उठा सकेंगे. यही नहीं, जो पैसा आप भुगतान करेंगे उसमें आपको खाने-पीने, मेडिकल और ठहरने तक की सुविधा उपलब्ध होगी. आईआरसीटीसी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के माध्यम से दक्षिण भारत और 4 ज्योतिर्लिंग के साथ स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की यात्रा करने का सुनहरा मौका लेकर आया है. मंगलवार को गोरखपुर में आईआरसीटीसी के अधिकारियों ने प्रेसवार्ता के जरिए अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जिसमें सीनियर सिटीजन समेत वह लोग जो ऐसी धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए बेहद फायदेमंद और आरामदायक है. आईआरसीटीसी का प्लान. (Video Credit; ETV Bharat) इस यात्रा के संबंध में वी एन शुक्ला, जॉइंट जनरल मैनेजर IRCTC नें बताया कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है. आईआरसीटीसी को स्टेशनों, ट्रेनों पर खानपान और आतिथ्य सेवाओं को उन्नत करने व पेशेवर बनाने और प्रबंधित करने, घरेलू-अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे की एक विस्तारित शाखा के रूप में स्थापित किया गया है. जिसके द्वारा गोरखपुर रेलवे स्टेशन से "भारत गौरव पर्यटक ट्रेन" द्वारा दक्षिण भारत यात्रा का संचालन किया जा रहा है. जिस यात्रा के मुख्य आर्कषण तिरुपति बालाजी मंदिर (तिरुपति), रामनाथ स्वामी मंदिर (रामेश्वरम), मीनाक्षी मंदिर (मदुरै), कन्याकुमारी, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग (मरकापुर) होगा. ईएमआई पर यात्रा. (Photo Credit; ETV Bharat)