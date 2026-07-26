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केदारनाथ धाम में बुजुर्ग तीर्थयात्री की अचानक बिगड़ी तबीयत, एम्स ऋषिकेश किया एयरलिफ्ट

रुद्रप्रयाग: विश्व प्रसिद्ध ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम में रविवार को उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब दर्शन के लिए पहुंचे बिहार निवासी 66 वर्षीय तीर्थयात्री की अचानक तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ गई. सीने में तेज तकलीफ और स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने की सूचना मिलते ही धाम में तैनात रेस्क्यू एवं चिकित्सा दल तत्काल हरकत में आ गया. कुछ ही मिनटों में राहत एवं बचाव अभियान शुरू करते हुए टीम ने तीर्थयात्री को प्राथमिक उपचार दिया और स्ट्रेचर के माध्यम से विवेकानंद हॉस्पिटल, केदारनाथ पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उनका तत्काल स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार शुरू किया.

अस्पताल में मौजूद विशेषज्ञ चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच के बाद तीर्थयात्री की हालत गंभीर पाई. उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता को देखते हुए डॉक्टरों ने बिना देर किए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया. इसके बाद जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन और हेलीकॉप्टर सेवा के बीच तेजी से समन्वय स्थापित किया गया. आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करते हुए कुछ ही समय में हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई और मरीज को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), ऋषिकेश के लिए एयरलिफ्ट कर दिया गया, जहां उनका विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में उपचार जारी है.

बीमार पड़े तीर्थयात्री की पहचान राम प्रकाश यादव (66 वर्ष), निवासी बिहार के रूप में हुई है. समय पर मिली चिकित्सकीय सहायता, रेस्क्यू टीम की त्वरित कार्रवाई और हेलीकॉप्टर सेवा की उपलब्धता के कारण मरीज को शीघ्र उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा मिल सकी. अधिकारियों का कहना है कि गंभीर परिस्थितियों में हर मिनट महत्वपूर्ण होता है और ऐसे मामलों में त्वरित निर्णय ही जीवन बचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है.चारधाम यात्रा के दौरान हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं. समुद्र तल से लगभग 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ में ऑक्सीजन का स्तर सामान्य क्षेत्रों की तुलना में कम रहता है.