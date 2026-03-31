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कछुआ गति से चल रहा यमुनोत्री हाईवे पर चौड़ीकरण कार्य, तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय लोगों ने जताई नराजगी

चारधाम यात्रा के लिए अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं. ऐसे में तमाम मार्गों को दुरुस्त किया जा रहा है.

Yamunotri Highway Widening Work
यमुनोत्री हाईवे पर चल रहे चौड़ीकरण कार्य (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 31, 2026 at 11:28 AM IST

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उत्तरकाशी: यमुनोत्री हाईवे पर चल रहे चौड़ीकरण कार्य की धीमी रफ्तार और लापरवाही के चलते आगामी चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. सड़क किनारे जगह-जगह पड़े मलबे के ढेर और सुरक्षात्मक इंतजामों की अनदेखी से मार्ग पर जाम और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है. वहीं, पालीगाड़ से लेकर जानकीचट्टी तक यमुनोत्री हाईवे चौड़ीकरण कार्य लगातार मुसीबत का सबब बना हुआ है. चौड़ीकरण से हाईवे संकरा और ऊबड़ खाबड़ हो गया है. वहां आए दिन वाहन फंस रहे हैं. खासकर मालवाहक वाहन चढ़ाई पार करते हुए सड़क पर ही फंस रहे हैं, जिससे घंटों लंबा जाम लग रहा है.

पालीगाड़ से जानकीचट्टी तक इन दिनों सड़क चौड़ीकरण कार्य जारी है, लेकिन निर्माण एजेंसी की ओर से अनियंत्रित कटिंग कार्य के मुकाबले सुरक्षा इंतजामों में ढिलाई बरती जा रही है. कई स्थानों पर सड़क पर मलबा और बोल्डर बिखरे पड़े हैं. जिससे दो वाहनों का एक साथ गुजरना मुश्किल हो रहा है और आए दिन जाम की स्थिति बन रही है. निर्माण कार्य के दौरान पर्याप्त सुरक्षा उपाय न होने से भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है जिससे मार्ग बाधित होने की आशंका बनी हुई है. वहीं, कई बार हाईवे पर मालवाहक गाड़ी फंस रही है. साथ ही जाम की स्थिति रही. ऐसे में मुसाफिरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. पालीगाड़ से लेकर जानकीचट्टी तक इन दिनों ऑल वेदर परियोजना के तहत हाईवे चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है.

पिछले कई महीनों से चौड़ीकरण कार्य के कारण सड़क की स्थिति बदहाल बनी हुई है. 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है. सड़क की हालत न सुधरने पर यात्रा के दौरान दिक्कतें बढ़ सकती है. सिलाई बैंड के करीब आधा किमी हिस्से में आलम यह है कि चटख धूप में धूल और बारिश से कीचड़ के कारण आवागमन करने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा. स्थानीय निवासी लोकेश चौहान, प्रमिंद राणा आदि का कहना है कि कई जगहों पर सड़क संकरा होने से वाहन फंस रहे हैं. स्थिति इतनी खराब है कि कई बार लोगों को वाहनों को पत्थरों और गुटखों के सहारे आगे बढ़ाना पड़ रहा. हाईवे के इस चढ़ाई वाले हिस्से में दुर्घटना की आशंका भी लगातार बनी हुई है. उन्होंने सड़क को समय पर दुरुस्त करने की मांग की है.

कार्यदायी एजेंसी के प्रोजेक्ट मैनेजर गोपाली श्रीनिवासुलु रेड्डी का कहना है कि मौसम खराबी के कारण काम की गति प्रभावित हो रही है. फिर भी चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले हाईवे को दुरुस्त करने करने का प्रयास किया जा रहा है.

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