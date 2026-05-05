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केदारनाथ मार्ग पर घोड़े का पैर फिसलने से यात्री घायल, ऑक्सीजन की कमी से युवती भी हुई बेहोश

केदारनाथ यात्रा मार्ग पर हादसा, घोड़े का पैर फिसला और यात्री नीचे गिरा, बेहोश युवती की भी जान बचाई गई

KEDARNATH YATRA 2026
यात्री को ऑक्सीजन देते जवान (फोटो सोर्स- X@RudraprayagPol)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 5, 2026 at 3:34 PM IST

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रुद्रप्रयाग: विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान एक बार फिर घोड़े-खच्चरों से सफर कर रहे तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए हैं. यहां घोड़े से गिरकर एक यात्री घायल हो गया. इसके अलावा ऑक्सीजन लेवल कम होने पर युवती बेहोश हो गई. वहीं, केदारनाथ में तैनात जवानों ने तत्काल कार्रवाई कर उनकी जान बचाई.

दरअसल, मंगलवार सुबह करीब 8:45 बजे केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भीमबली के पास एक यात्री घोड़े से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया. बताया जा रहा है कि यात्री गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की ओर जा रहा था. इसी दौरान अचानक घोड़े का पैर फिसल गया, जिससे यात्री संतुलन खोकर सीधे मार्ग पर गिर पड़ा. हादसे में उसके पैर में गंभीर चोट आई और वो चलने में असमर्थ हो गया.

घटना की सूचना मिलते ही एडीडीआरएफ (DDRF), वाईएमएफ (YMF) और आपदा मित्र टीम ने तत्काल सक्रियता दिखाते हुए रेस्क्यू अभियान शुरू किया. दुर्गम और जोखिम भरे मार्ग के बावजूद टीम ने घायल यात्री को स्ट्रेचर के माध्यम से सुरक्षित निकालते हुए मीठा पानी तक पहुंचाया. इसके बाद जंगलचट्टी टीम ने राहत कार्य को आगे बढ़ाते हुए घायल को चिरबासा हेलीपैड तक पहुंचाया.

वहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए टीम ने घायल को चिरबासा से गौरीकुंड मार्केट तक सुरक्षित लाया, जहां से उसे तत्काल एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया. जिसके चलते घायल यात्री की जान बच पाई. घायल यात्री की पहचान तरुण कुमार पुत्र रामेश्वर दास (उम्र 58 वर्ष) निवासी अंबाला कैंट (हरियाणा) के रूप में हुई है.

"रेस्क्यू टीमों की तत्परता और बेहतर समन्वय के चलते घायल यात्री को समय रहते सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा सका. यात्रियों से अपील की है कि यात्रा के दौरान विशेष सतर्कता बरतें. घोड़े-खच्चरों का उपयोग करते समय सावधानी रखें और प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें."- नंदन सिंह रजवार, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी, रुद्रप्रयाग

युवती हुई बेहोश: इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बांदा से आई युवती का ऑक्सीजन लेवल कम होने पर वो अचानक बेहोश हो गईं. जिसे ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल अनीश और होमगार्ड जवान भूपेंद्र ने बिना देर किए तत्काल ऑक्सीजन कैंप पहुंचाया. वहीं, केदारनाथ में एक यात्री का स्वास्थ्य खराब होने पर जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग ने उसे हेलीकॉप्टर के माध्यम से नीचे भिजवाया.

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