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मद्महेश्वर यात्रा मार्ग पर बड़ा हादसा, ट्रॉली में बैठने से पहले नदी में गिरा तीर्थयात्री, हालत गंभीर

रुद्रप्रयाग जिले में मद्महेश्वर यात्रा मार्ग पर मोरखंडा नदी पर बना अस्थायी लकड़ी का पुल बहने से ट्रॉली के सहारे ही आवागमन हो रहा है.

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मद्महेश्वर यात्रा मार्ग पर पुल की स्थिति काफी खराब है. इसीलिए यात्री ट्रॉली से नदी को पार कर रहे हैं. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 3, 2026 at 1:33 PM IST

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रुद्रप्रयाग: द्वितीय केदार भगवान मध्यमहेश्वर यात्रा मार्ग पर सोमवार को गौण्डार गांव के निकट एक बड़ा हादसा हो गया. मोरखंडा नदी पर बने अस्थायी लकड़ी के पुल के बह जाने के कारण श्रद्धालुओं को ट्रॉली के माध्यम से नदी पार कराई जा रही थी. इसी दौरान ट्रॉली में बैठने से पहले एक तीर्थयात्री अचानक असंतुलित होकर नदी में गिर गया.

घटना के बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों और अन्य श्रद्धालुओं ने तत्काल साहस का परिचय देते हुए नदी में गिरे यात्री का रेस्क्यू किया. गंभीर रूप से घायल तीर्थयात्री को सुरक्षित बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया गया/ उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है.

बताया जा रहा है कि मोरखंडा नदी पर बना लकड़ी का अस्थायी पुल बह जाने के बाद श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की आवाजाही ट्रॉली के माध्यम से कराई जा रही है. यात्रा मार्ग पर ट्रॉली में बैठने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्र हैं, जिससे अव्यवस्था और जोखिम की स्थिति बनी हुई है.

सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष अंथवाल ने घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि विभागीय लापरवाही के कारण तीर्थयात्रियों को लगातार परेशानियों और जान जोखिम में डालकर यात्रा करनी पड़ रही है. उन्होंने यात्रा मार्ग पर सुरक्षित वैकल्पिक व्यवस्था तत्काल उपलब्ध कराने की मांग की.

वहीं, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि घायल तीर्थयात्री के हेली रेस्क्यू के लिए नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को पत्र भेज दिया गया है. उन्होंने कहा कि घायल का पहले रासी तक रेस्क्यू किया जाएगा, जिसके बाद उसे हेलीकॉप्टर के माध्यम से उच्च चिकित्सा केंद्र (हायर सेंटर) भेजने की कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद यात्रा मार्ग की सुरक्षा व्यवस्थाओं और तीर्थयात्रियों के आवागमन को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

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मद्महेश्वर यात्रा मार्ग
मद्महेश्वर में हादसा
ACCIDENT MADHYAMAHESHWAR

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