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मद्महेश्वर यात्रा मार्ग पर बड़ा हादसा, ट्रॉली में बैठने से पहले नदी में गिरा तीर्थयात्री, हालत गंभीर

मद्महेश्वर यात्रा मार्ग पर पुल की स्थिति काफी खराब है. इसीलिए यात्री ट्रॉली से नदी को पार कर रहे हैं. ( ETV Bharat )