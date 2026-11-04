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छठ पूजा 2026: पटना से दानापुर गंगा घाट मार्ग पर कूड़े का अंबार, गंदगी के बीच कैसे अर्घ्य देंगे व्रती ?

पटना दानापुर गंगा घाट मार्ग पर कूड़े का अंबार ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां जोरों पर है. प्रशासन व नगर-निगम भी घाट व घाटों की ओर जाने वाले रास्तों की मरम्मती और साफ-सफाई में लगा हुआ है. वहीं इस बीच राजधानी पटना से सटे दानापुर छितनावां में मुख्य सड़क मार्ग से लेकर गंगा घाट मार्ग पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है. हालत ये है कि स्थानीय लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है.

सफाई व्यवस्था पर सवाल