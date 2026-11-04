छठ पूजा 2026: पटना से दानापुर गंगा घाट मार्ग पर कूड़े का अंबार, गंदगी के बीच कैसे अर्घ्य देंगे व्रती ?
CHHATH PUJA 2026: छठ पूजा से पहले दानापुर में छितनावा बांध स्थित गंगा घाट मार्ग पर सड़क किनारे लगा कूड़े का अंबार, लोग परेशान.रिपोर्ट-राजेश कुमार
Published : November 4, 2026 at 2:49 PM IST
पटना: बिहार में लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां जोरों पर है. प्रशासन व नगर-निगम भी घाट व घाटों की ओर जाने वाले रास्तों की मरम्मती और साफ-सफाई में लगा हुआ है. वहीं इस बीच राजधानी पटना से सटे दानापुर छितनावां में मुख्य सड़क मार्ग से लेकर गंगा घाट मार्ग पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है. हालत ये है कि स्थानीय लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है.
सफाई व्यवस्था पर सवाल
छठ के मद्देनजर राज्य सरकार स्वच्छता को लेकर लगातार अभियान चला रही हैं, लेकिन दानापुर नगर परिषद की सफाई व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं. नगर परिषद क्षेत्र के छितनावा बांध स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन के पीछे गंगा घाट मार्ग पर सड़क किनारे कूड़े का अंबार लगा है.
लोगों में नगर परिषद के प्रति नाराजगी
नगर परिषद के सफाई कर्मियों द्वारा प्रतिदिन ट्रैक्टर और डोर-टू-डोर वाहनों से कूड़ा लाकर यहां फेंका जा रहा है. इससे गंगा घाट जाने वाले श्रद्धालुओं को दुर्गंध और गंदगी के बीच से गुजरना पड़ रहा है. धार्मिक स्थल की ओर जाने वाले रास्ते के किनारे कूड़ा डंप करने का स्थान बनाए जाने से स्थानीय लोगों में नगर परिषद प्रशासन के प्रति नाराजगी है.
हर समय कूड़े का ढेर
लोगों का कहना है कि नगर के विभिन्न घरों से निकलने वाले अपशिष्ट, पॉलिथीन और अन्य कचरे को इस तरह सड़क किनारे जमा करना सफाई व्यवस्था में गंभीर लापरवाही है. यहां हर समय कूड़े का ढेर लगा रहता है, जिससे आसपास का वातावरण दूषित हो रहा है. गंगा घाट मार्ग पर जमा कूड़े के बीच छोटे-छोटे बच्चे भी कचरा चुनते नजर आते हैं.
छठ से पहले गंदगी से लोग चिंतित
छठ से पहले इस तरह गंगा घाट को जाने वाले इस मार्ग पर गंदगी से स्थानीय लोग पर्व की तैयारियों को लेकर चिंतित है. इसके अलावा कूड़े के ढेर से उठने वाली दुर्गंध के कारण आसपास के लोगों के साथ गंगा स्नान और पूजा-पाठ के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
मिट्टी और जल स्रोतों के प्रदूषित होने का भी खतरा
स्थानीय लोगों के अनुसार, कूड़े में सबसे अधिक पॉलिथीन और प्लास्टिक का अपशिष्ट होता है. इसका उचित निस्तारण नहीं होने से मिट्टी और जल स्रोतों के प्रदूषित होने का खतरा बढ़ रहा है. सूखे और गीले कचरे को अलग-अलग रखने के बजाय एक ही स्थान पर फेंका जा रहा है.
स्थानीय निवासी परेशान
स्थानीय निवासी काली का कहना है कि रोज यहीं कचड़ा फेंका जाता है, आवागमन करना भी मुश्किल हो जाता है गंदगी के कारण. कूड़ें की दुर्गंध से सांस लेना भी दूभर है. कई बार विरोध करने के बावजूद भी हमारी कोई नहीं सुनता. हम आदमी और कर भी क्या सकते हैं.
"रोज यहीं कचड़ा फेंका जाता है, आवागमन करना भी मुश्किल हो जाता है गंदगी के कारण. कूड़ें की दुर्गंध से सांस लेना भी दूभर है. कई बार विरोध करने के बावजूद भी हमारी कोई नहीं सुनता. हम आदमी और कर भी क्या सकते हैं."- काली, स्थानीय निवासी
स्थानीय विधायक का आश्वासन
वहीं इस मामले पर सहकारिता मंत्री सह दानापुर विधायक रामकृपाल यादव ने कहा कि जल्द ही नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर सफाई की व्यवस्था करवाई जाएगी. साथ ही उन्होंने कहा कि छठ का भी समय आ रहा है तो आगे से उस मार्ग पर कचड़ा न फेंका जाए इस पर भी काम किया जाएगा.
"जल्द ही नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर सफाई की व्यवस्था करवाई जाएगी. छठ का भी समय आ रहा है तो आगे से उस मार्ग पर कचड़ा न फेंका जाए इस पर भी काम किया जाएगा."- रामकृपाल यादव, सहकारिता मंत्री सह दानापुर विधायक
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