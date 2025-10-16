ETV Bharat / state

छठ घाट पर गंदगी का अंबार, साफ-सफाई और सुरक्षा को लेकर एसपी ने किया निरीक्षण

रामगढ़: स्वच्छता के महापर्व छठ का पहला अर्घ्य 27 अक्टूबर को है. इसके बावजूद कई घाट कूड़े से भरे पड़े हैं. रामगढ़ शहर में दामोदर नदी के तटों पर भी कूड़े के ढेर लगे हैं. दामोदर नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है. सुरक्षा और व्यवस्था के लिए रामगढ़ एसपी ने छठ घाट का निरीक्षण किया और साफ-सफाई के साथ-साथ सुरक्षा का भी जायजा लिया.

दिवाली सोमवार को है और छठ ठीक 6 दिन बाद है. छठ महापर्व के दौरान नदी घाटों की साफ-सफाई सुनिश्चित करने और छठ व्रतियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए छठ महासमितियां दामोदर नदी के तटों की सफाई करवा रही हैं. साथ ही, वे जिला प्रशासन और छावनी परिषद से भी अपील कर रहे हैं कि सफाई बड़े पैमाने पर की जाए और वे भी इसमें अपनी भागीदारी निभाएं ताकि स्वच्छता का यह महापर्व छठ हर साल की तरह इस साल भी हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा सके.

जानकारी देते संवाददाता राजेश कुमार (ईटीवी भारत)

थाना चौक छठ महासभा के अध्यक्ष सतीश गुप्ता ने बताया कि इस बार हुई बारिश के कारण दामोदर नदी के स्वरूप में बदलाव आया है. दामोदर नदी में पानी काफी गहरा है. इस साल हर साल की तुलना में ज़्यादा पानी है. साथ ही, नदी के स्वरूप में बदलाव के कारण लोगों के आने-जाने की जगह कम हो गई है. इसके लिए आस-पास के बड़े-बड़े पत्थरों को हटाना होगा, वरना छठ के दौरान नदी घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा.

स्थानीय अमरेश गणक ने बताया कि इस बार नदी में काफी पानी है. नदी का जलस्तर लगातार तीन बार बढ़ा है और पूरा इलाका जलमग्न हो गया है. इस वजह से पूरे इलाके में बड़े-बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं. इसके साथ ही नदी कई जगहों पर कटाव भी कर रही है. इस समय गंदगी भी काफी ज्यादा है. इस बार सफाई के लिए काफी मेहनत करनी होगी.