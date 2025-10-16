छठ घाट पर गंदगी का अंबार, साफ-सफाई और सुरक्षा को लेकर एसपी ने किया निरीक्षण
छठ महापर्व में कुछ ही दिन बचे हैं. फिर भी रामगढ़ के छठ घाट पर गंदगी का अंबार लगा है.
Published : October 16, 2025 at 8:21 PM IST
रामगढ़: स्वच्छता के महापर्व छठ का पहला अर्घ्य 27 अक्टूबर को है. इसके बावजूद कई घाट कूड़े से भरे पड़े हैं. रामगढ़ शहर में दामोदर नदी के तटों पर भी कूड़े के ढेर लगे हैं. दामोदर नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है. सुरक्षा और व्यवस्था के लिए रामगढ़ एसपी ने छठ घाट का निरीक्षण किया और साफ-सफाई के साथ-साथ सुरक्षा का भी जायजा लिया.
दिवाली सोमवार को है और छठ ठीक 6 दिन बाद है. छठ महापर्व के दौरान नदी घाटों की साफ-सफाई सुनिश्चित करने और छठ व्रतियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए छठ महासमितियां दामोदर नदी के तटों की सफाई करवा रही हैं. साथ ही, वे जिला प्रशासन और छावनी परिषद से भी अपील कर रहे हैं कि सफाई बड़े पैमाने पर की जाए और वे भी इसमें अपनी भागीदारी निभाएं ताकि स्वच्छता का यह महापर्व छठ हर साल की तरह इस साल भी हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा सके.
थाना चौक छठ महासभा के अध्यक्ष सतीश गुप्ता ने बताया कि इस बार हुई बारिश के कारण दामोदर नदी के स्वरूप में बदलाव आया है. दामोदर नदी में पानी काफी गहरा है. इस साल हर साल की तुलना में ज़्यादा पानी है. साथ ही, नदी के स्वरूप में बदलाव के कारण लोगों के आने-जाने की जगह कम हो गई है. इसके लिए आस-पास के बड़े-बड़े पत्थरों को हटाना होगा, वरना छठ के दौरान नदी घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा.
स्थानीय अमरेश गणक ने बताया कि इस बार नदी में काफी पानी है. नदी का जलस्तर लगातार तीन बार बढ़ा है और पूरा इलाका जलमग्न हो गया है. इस वजह से पूरे इलाके में बड़े-बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं. इसके साथ ही नदी कई जगहों पर कटाव भी कर रही है. इस समय गंदगी भी काफी ज्यादा है. इस बार सफाई के लिए काफी मेहनत करनी होगी.
रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने दामोदर नदी छठ घाट का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने छठ महासमिति और छावनी परिषद से साफ-सफाई से संबंधित जानकारी ली. उन्होंने कहा कि छठ के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्वच्छता के इस महापर्व को मनाते हैं. किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, साथ ही साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए. इसका निरीक्षण करने के लिए वे दामोदर नदी के किनारे छठ घाट पहुंचे, हालांकि अभी भी काफी गंदगी है, सफाई का काम चल रहा है.
उन्होंने कहा कि पुलिस की टीम भी प्रतिदिन सुबह पूरे इलाके की सफाई में सहयोग करेगी. त्योहार का सीजन चल रहा है, लोग खरीदारी के लिए सड़कों पर निकलेंगे. रामगढ़ पुलिस पूरे इलाके में अलर्ट है. सादे लिबास में भी पुलिसकर्मी शहर में घूम रहे हैं. किसी भी प्रकार की गतिविधि या संदिग्ध गतिविधि दिखे तो उसकी जांच कराएं. रामगढ़ पुलिस से संपर्क करें या जानकारी दें. पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद रामगढ़ पुलिस तुरंत पूरे मामले पर कार्रवाई करेगी.
