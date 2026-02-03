ETV Bharat / state

देवघर सदर अस्पताल परिसर में कूड़े का अंबार, मरीजों को सता रहा संक्रमण का खतरा

देवघर:जिले का सदर अस्पताल जहां प्रत्येक दिन सैकड़ों मरीजों का इलाज होता है आज खुद बीमार नजर आ रहा है. इलाज की आस लेकर पहुंचने वाले मरीजों और उनके परिजनों को गंदगी, बदबू और कुव्यवस्था से जूझना पड़ रहा है. देवघर सदर अस्पताल परिसर में ही नहीं, बल्कि अंदर भी इन दिनों जगह-जगह गंदगी और कूड़े का ढेर नजर आ रहा है. इलाज कराने आए मरीजों के परिजनों का कहना है कि मरीजों और परिजनों के लिए बनाए गए शौचालयों की हालत इतनी बदतर है कि मजबूरी में अस्पताल छोड़कर बाहर होटलों का सहारा लेना पड़ता है.

सबसे चिंताजनक स्थिति अस्पताल के बर्न वार्ड के आसपास देखने को मिल रही है. यहां खुले में जमा कचरे का ढेर और गंदगी के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है. जिससे झुलसे हुए गंभीर मरीजों को अतिरिक्त पीड़ा झेलनी पड़ रही है. परिजनों का कहना है कि गंदगी और कचरे के ढेर के कारण संक्रमण का खतरा लगातार बना रहता है.

देवघर सदर अस्पताल में कुव्यवस्था पर रिपोर्ट और डीएस एवं सीएस का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

वहीं इस संबंध में अस्पताल के कर्मचारी मनोज मिश्रा का कहना है कि अस्पताल में सुधार की कोशिशें जरूर चल रही हैं, लेकिन जब तक पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक पूरी तरह से हालात सुधरना मुश्किल है. उन्होंने साफ कहा कि अस्पताल परिसर में फैली गंदगी मरीजों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती है और इस मुद्दे को कर्मचारी स्तर पर कई बार उठाया जा चुका है.

निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल बनी वजह

इस कुव्यवस्था को लेकर देवघर सदर अस्पताल की उपाधीक्षक डॉ. सुषमा वर्मा ने कहा कि नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण अस्पताल की सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है. उन्होंने कहा कि सिर्फ एक डस्टबिन होने की वजह से कचरा बाहर फैल जाता है. नगर आयुक्त से इस संबंध में बातचीत की गई है और जल्द ही अतिरिक्त डस्टबिन लगाए जाएंगे.