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50 साल पुराने निर्माण को "अतिक्रमण" बताने वाली जनहित याचिका खारिज, संभल के मंजहवाली गांव का मामला

इलाहाबाद हाई कोर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल जिले के गांव मंजहवाली में शिव मंदिर की जमीन पर कथित अतिक्रमण हटाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने साफ कहा कि 50 साल से खड़े निर्माण को अतिक्रमण बताकर जनहित याचिका के जरिए हटवाने की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता.

याचिकाकर्ता ऋषि पाल गिरि ने हाई कोर्ट से मांग की थी कि प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि उनके द्वारा शुरू कराई गई जांच को कानून के अनुसार पूरा किया जाए और गाटा संख्या 762 पर शिव मंदिर की संपत्ति पर प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा किया गया अतिक्रमण हटाया जाए.