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जनजाति सलाहकार परिषद के सदस्यों की सत्यनिष्ठा, सार्वजनिक आचरण से जुड़ी PIL निस्तारित, जानें फैसला

नैनीताल हाईकोर्ट ( File Photo- ETV Bharat )

बचना शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई: याचिकाकर्ता की ओर से यह भी मुद्दा उठाया गया कि उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद नियमावली, 2014 में ऐसे स्पष्ट प्रावधान का अभाव है, जो परिषद के सदस्यों की सत्यनिष्ठा तथा अनुसूचित जनजाति समुदाय के कल्याण के लिए उनके योगदान को अनिवार्य रूप से विचार में लेने की व्यवस्था करता हो. इसके विपरीत, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 2015 की धारा 4(2) के प्रावधान का हवाला देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि संबंधित समिति के सदस्यों की सत्यनिष्ठा एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों को महत्व दिया जाना चाहिए.