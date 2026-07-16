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पटना जीरो माइल चौराहे पर जाम का चाहिये स्थायी समाधान, हाईकोर्ट में PIL दाखिल

पटना जीरो माइल चौराहे पर जाम का मुद्दा अब पटना उच्च न्यायालय पहुंच चुका है. जनहित याचिका दायर हुई है. पढ़ें पूरी खबर..

Patna High Court
पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 16, 2026 at 6:31 PM IST

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पटना: बिहार की राजधानी पटना के जीरो माइल चौराहे पर प्रतिदिन होने बाले भयंकर जाम से निजात दिलाने और इस समस्या का स्थायी निदान निकालने के लिए पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई हैं. राजीव रंजन सिंह ने ये अर्ची दायर की हैं.

पटना जीरो माइल चौराहे पर जाम: याचिकाकर्ता ने अपनी जनहित याचिका में बताया है कि पटना जीरो माइल चौराहे पर होने वाले जाम के कारण स्थानीय नागरिकों और वहां आने जाने वाले लोगों के लिए काफी कठिनाई होती है. बड़े वाहनों के उल्टा-पुलटा लगाने से बहुत जाम हो जाता है.

कोई पहल नहीं होती: राजीव रंजन सिंह ने बताया कि इस समस्या के संबंध में वरीय अधिकारियों को भी अवगत कराया गया लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हुआ. अपनी याचिका में उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट में कोई याचिका नहीं दायर की गई है.

उन्होंने कहा कि ये समस्या सिर्फ पटना जीरो माइल चौराहा का ही नहीं हैं, बल्कि पूरे पटना शहर का हैं. लिहाजा उनकी ओर से पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. कोर्ट ने समय-समय पर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए आदेश और सुझाव दिए लेकिन नतीजा शून्य रहा.

"ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन और गलत ढंग से बड़े वाहनों के पार्किंग से यह समस्या उत्पन्न हुई है. यह समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका खामियाजा आम लोगो क भुगतना पड़ रहा है. ऐसे में स्थायी निदान निकालना जरूरी है."- राजीव रंजन सिंह, याचिकाकर्ता

राजधानी में जाम बड़ी समस्या: राजीव रंजन सिंह ने भी जिक्र किया है कि इतने फ्लाई ओवर बने, नए सड़कों का निर्माण हुआ और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार ट्रैफिक व्यवस्था बदली गई लेकिन ट्रैफिक की समस्या का कोई ठोस परिणाम नहीं दिखा.

पटना के राजेन्द्र नगर टर्मिनल के सामने जो जाम लगता है, उससे आम लोग बुरी तरह से परेशान होते हैं. वहां जो सड़क में गढ्ढे पड़े हैं, वहां दुर्घटना की संभावना हमेशा बनी रहती है. उधर पटना जंक्शन के पास भी जाम की भीषण समस्या हैं. पीक आवर में तो भीड़ के कारण जाम की समस्या बढ़ जाती है. कई बार ट्रैफिक जाम के कारण ट्रेन भी छूट जाती हैं.

ये भी पढ़ें: पटना को चुटकियों में मिल सकता है जाम से छुटकारा, NIT ने दी थ्री ई-सॉल्यूशन

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