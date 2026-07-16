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पटना जीरो माइल चौराहे पर जाम का चाहिये स्थायी समाधान, हाईकोर्ट में PIL दाखिल

पटना: बिहार की राजधानी पटना के जीरो माइल चौराहे पर प्रतिदिन होने बाले भयंकर जाम से निजात दिलाने और इस समस्या का स्थायी निदान निकालने के लिए पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई हैं. राजीव रंजन सिंह ने ये अर्ची दायर की हैं.

पटना जीरो माइल चौराहे पर जाम: याचिकाकर्ता ने अपनी जनहित याचिका में बताया है कि पटना जीरो माइल चौराहे पर होने वाले जाम के कारण स्थानीय नागरिकों और वहां आने जाने वाले लोगों के लिए काफी कठिनाई होती है. बड़े वाहनों के उल्टा-पुलटा लगाने से बहुत जाम हो जाता है.

कोई पहल नहीं होती: राजीव रंजन सिंह ने बताया कि इस समस्या के संबंध में वरीय अधिकारियों को भी अवगत कराया गया लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हुआ. अपनी याचिका में उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट में कोई याचिका नहीं दायर की गई है.

उन्होंने कहा कि ये समस्या सिर्फ पटना जीरो माइल चौराहा का ही नहीं हैं, बल्कि पूरे पटना शहर का हैं. लिहाजा उनकी ओर से पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. कोर्ट ने समय-समय पर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए आदेश और सुझाव दिए लेकिन नतीजा शून्य रहा.