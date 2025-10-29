खतवे जाति को SC का दर्जा देने के खिलाफ PIL, जल्द सुनवाई करेगी पटना उच्च न्यायालय
खतवे जाति को एससी का दर्जा देने के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर हुई है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : October 29, 2025 at 1:23 PM IST
पटना: बिहार चुनाव के बीच एक बार फिर खतवे जाति पर राजनीति गरमा सकती है. असल में इसे अनुसूचित जाति का दर्जा देने के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता राजीव कुमार ने बताया कि बिहार सरकार ने खतवे जाति के लोगों को चौपाल जाति के नाम पर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र देने के लिए परिपत्र संख्या 6455 दिनांक 16/05/2014 खतवे जाति को अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सूची से हटा दिया है.
सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका: याचिकाकर्ता राजीव कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने निर्देश दिया कि खतवे जाति से संबंधित लोगों को चौपाल जाति के नाम पर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दिया जाए. उन्होंने बताया कि इस मामले में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, जो अनुसूचित जाति के सूची में संशोधन करने के लिए नोडल मंत्रालय है, उसने आदेश दिनांक 12/12/2018 निकालकर बिहार सरकार के निर्देश को असंवैधानिक और गैर कानूनी बताया था.
'चौपाल के नाम पर खतवे का सर्टिफिकेट': साथ ही बिहार सरकार को निर्देशित किया कि यदि खतवे जाति के लोगों को चौपाल जाति के नाम पर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दिया जाता है तो वह गैर कानूनी और असंवैधानिक होगा. इस मामले मे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आप पटना उच्च न्यायालय के समक्ष मामले को प्रस्तुत करें.
खतवे जाति पर हाईकोर्ट में याचिका: उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद अधिवक्ता विकास कुमार पंकज के माध्यम से पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई. इसमें बिहार सरकार के उस निर्देश को चुनौती दी गई है, जिसके माध्यम से सरकार ने खतवे जाति को चौपाल जाति के नाम पर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने का आदेश दिया है.
क्या बोले अधिवक्ता?: याचिकाकर्ता के वकील विकास कुमार पंकज ने बताया कि इसी तरह बिहार सरकार ने 2015 मे तांति-ततवा जाति को अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सूची से हटा करके पान जाति के नाम पर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया था.
उन्होंने बताया कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भीमराव अंबेडकर विचार मंच बनाम बिहार सरकार मामले में निर्णय देते हुए 2024 मे रद्द कर दिया है. यह मामला उसी तरह का है. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व ऐसे अधिसूचना पर रोक लगाते हुए बिहार सरकार पर कड़ी टिप्पणी करते हुए रद्द कर दिया था.
कौन है खतवे जाति के लोग?: बिहार में खतवे जाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी वर्ग में आती है. पारंपरिक तौर पर इस जाति के लोग खेती, शिल्पकारी और रखवाली का काम करते रहे हैं. कई हिस्सों में इसे चौपाल जाति के साथ भी जोड़ा जाता है. अनुसूचित जाति (एससी) का दर्जा देने को लेकर विवाद चल रहा था. 16 मई 2014 को सरकार ने ईबीसी में शामिल खतवे जाति को एससी का दर्जा देते हुए चौपाल के साथ रखने की अधिसूचना जारी की थी.
