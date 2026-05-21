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हिमाचल में मुख्य सचिव की नियुक्ति के खिलाफ हाईकोर्ट में PIL, अदालत ने संजय गुप्ता और केंद्रीय कार्मिक विभाग को भेजा नोटिस

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव की नियुक्ति के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सीएस संजय गुप्ता, प्रदेश सरकार और केंद्रीय कार्मिक विभाग को नोटिस जारी किए हैं. हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की डबल बेंच ने मामले में तीनों प्रतिवादियों से जवाब मांगा है. इस मामले में अगली सुनवाई अब 21 जुलाई को होनी है. मामले में याचिकाकर्ता तिलक राज शर्मा ने IAS संजय गुप्ता को मुख्य सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है.

अधिकारी के खिलाफ पहले से तीन FIR दर्ज- याचिकाकर्ता

याचिकाकर्ता का आरोप है कि, 1 अक्टूबर 2025 को राज्य सरकार ने फैसला लेते हुए प्रतिवादी IAS संजय गुप्ता को मुख्य सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया. याचिका में आरोप लगाया गया है कि अधिकारी के खिलाफ पहले से तीन एफआईआर दर्ज थीं और इन मामलों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप शामिल हैं. याचिकाकर्ता की ओर से ई.पी. रॉयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला देते हुए कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट कई बार मुख्य सचिव के पद को अत्यंत संवेदनशील पद मान चुका है. ऐसे में भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपित अधिकारी को मुख्य सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार देना उचित नहीं है.