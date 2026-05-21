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हिमाचल में मुख्य सचिव की नियुक्ति के खिलाफ हाईकोर्ट में PIL, अदालत ने संजय गुप्ता और केंद्रीय कार्मिक विभाग को भेजा नोटिस

याचिकाकर्ता की ओर से 24 अप्रैल 2026 के आदेश के मुताबिक 2 लाख रुपए की राशि अदालत में जमा करवा दी गई है.

PIL filed in High Court against Himachal Chief Secretary appointment
हिमाचल में मुख्य सचिव की नियुक्ति के खिलाफ हाईकोर्ट में PIL (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 7:01 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव की नियुक्ति के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सीएस संजय गुप्ता, प्रदेश सरकार और केंद्रीय कार्मिक विभाग को नोटिस जारी किए हैं. हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की डबल बेंच ने मामले में तीनों प्रतिवादियों से जवाब मांगा है. इस मामले में अगली सुनवाई अब 21 जुलाई को होनी है. मामले में याचिकाकर्ता तिलक राज शर्मा ने IAS संजय गुप्ता को मुख्य सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है.

अधिकारी के खिलाफ पहले से तीन FIR दर्ज- याचिकाकर्ता

याचिकाकर्ता का आरोप है कि, 1 अक्टूबर 2025 को राज्य सरकार ने फैसला लेते हुए प्रतिवादी IAS संजय गुप्ता को मुख्य सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया. याचिका में आरोप लगाया गया है कि अधिकारी के खिलाफ पहले से तीन एफआईआर दर्ज थीं और इन मामलों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप शामिल हैं. याचिकाकर्ता की ओर से ई.पी. रॉयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला देते हुए कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट कई बार मुख्य सचिव के पद को अत्यंत संवेदनशील पद मान चुका है. ऐसे में भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपित अधिकारी को मुख्य सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार देना उचित नहीं है.

हिमाचल में दूसरे चीफ़ सेक्रेटरी की नियुक्ति के खिलाफ PIL

ये पहला मौका नहीं है जब हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव की नियुक्ति के खिलाफ हिमाचल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई हो. इससे पहले राज्य के मुख्य सचिव रहे प्रबोध सक्सेना को भी 6 महीने सेवा विस्तार देने के खिलाफ हिमाचल हाईकोर्ट में PIL दाखिल की गई थी. अब इस दूसरे मामले में याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि इस मामले में उसका कोई निजी स्वार्थ नहीं है. अपनी नीयत साफ दिखाने के लिए याचिकाकर्ता की ओर से 24 अप्रैल 2026 के आदेश के अनुसार 2 लाख रुपए की राशि भी अदालत में जमा करवा दी गई है.

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