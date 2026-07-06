ETV Bharat / state

पीह के पूर्व सरपंच के भाई की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

अजमेर : नागौर जिले की पीह ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच और अजमेर जीसीए कॉलेज में छात्र नेता रहे अमरचंद जाजड़ा के बड़े भाई देवकरण जाजड़ा की गेगल थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के बाद परिजन और ग्रामीणों ने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है. परिजनों का आरोप है कि देवकरण को हत्या के उद्देश्य से नशीला पदार्थ खिलाया गया है. रविवार देर रात तक परिजन और ग्रामीण जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी के बाहर लामबंद हो गए. पुलिस देवकरण के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाएगी.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ. लालचंद कायल ने बताया कि छातड़ी गांव में एक व्यक्ति के बेहोश पड़े होने की सूचना मिली थी. गेगल थाना पुलिस ने जेएलएन अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मोर्चरी में शव रखवाया है. परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. एएसपी ग्रामीण डॉ. कायल ने बताया कि मेडिकल बोर्ड से सोमवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही देवकरण जाजड़ा की मौत की असल वजह सामने आएगी.

पढे़ं. संदिग्ध अवस्था में मिला संविदाकर्मी का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, 8 के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज

मृतक देवकरण जाजड़ा के भाई अमरचंद जाजड़ा का आरोप है कि उसके भाई को साजिश के तहत नशीला पदार्थ देकर हत्या की गई है. पीह ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच अमरचंद जाजड़ा ने फेसबुक पर भी पोस्ट डालकर अपने भाई की मौत को संदिग्ध बताते हुए हत्या का आरोप लगाया है. मृतक देवकरण का शव अजमेर के जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है. पुलिस सोमवार को मेडिकल बोर्ड से देवकरण के शव का पोस्टमार्टम करवाएगी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक पुलिस ने भी किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से इनकार किया है. पुलिस ने मौके से एफएसएल जांच भी करवाई है.