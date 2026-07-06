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पीह के पूर्व सरपंच के भाई की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

पीह ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच ने फेसबुक पर भी पोस्ट डालकर उसके भाई की मौत को संदिग्ध बताते हुए हत्या का आरोप लगाया है.

मृतक देवकरण जाजड़ा
मृतक देवकरण जाजड़ा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 6, 2026 at 10:17 AM IST

3 Min Read
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अजमेर : नागौर जिले की पीह ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच और अजमेर जीसीए कॉलेज में छात्र नेता रहे अमरचंद जाजड़ा के बड़े भाई देवकरण जाजड़ा की गेगल थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के बाद परिजन और ग्रामीणों ने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है. परिजनों का आरोप है कि देवकरण को हत्या के उद्देश्य से नशीला पदार्थ खिलाया गया है. रविवार देर रात तक परिजन और ग्रामीण जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी के बाहर लामबंद हो गए. पुलिस देवकरण के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाएगी.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ. लालचंद कायल ने बताया कि छातड़ी गांव में एक व्यक्ति के बेहोश पड़े होने की सूचना मिली थी. गेगल थाना पुलिस ने जेएलएन अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मोर्चरी में शव रखवाया है. परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. एएसपी ग्रामीण डॉ. कायल ने बताया कि मेडिकल बोर्ड से सोमवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही देवकरण जाजड़ा की मौत की असल वजह सामने आएगी.

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मृतक देवकरण जाजड़ा के भाई अमरचंद जाजड़ा का आरोप है कि उसके भाई को साजिश के तहत नशीला पदार्थ देकर हत्या की गई है. पीह ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच अमरचंद जाजड़ा ने फेसबुक पर भी पोस्ट डालकर अपने भाई की मौत को संदिग्ध बताते हुए हत्या का आरोप लगाया है. मृतक देवकरण का शव अजमेर के जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है. पुलिस सोमवार को मेडिकल बोर्ड से देवकरण के शव का पोस्टमार्टम करवाएगी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक पुलिस ने भी किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से इनकार किया है. पुलिस ने मौके से एफएसएल जांच भी करवाई है.

यह था मामला : रविवार को देवकरण जाजड़ा कार से गेगल थाना क्षेत्र के छातड़ी गांव पहुंचा, जहां उसकी कार कीचड़ में धंस गई. कार से उतर कर देवकरण गुर्जर भागते हुए किसान भैरव गुर्जर के खेत में पहुंच गया, जहां भैरव गुर्जर के पिता मौजूद थे. देवकरण गुर्जर ने वहां खड़ी बाइक को स्टार्ट कर भागने की भी कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद ग्रामीणों ने उस बाइक छुड़ा ली. यहां से भाग कर देवकरण गुर्जर समीप ही भंवर गुर्जर के मकान में घुस गया. इस दौरान वह लगातार चिल्ला रहा था कि उसके पीछे पुलिस लगी हुई है बचाओ बचाओ.

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यहां उसने पीने के लिए पानी मांगा और असामान्य हरकतें करने लगा. कभी झाड़ियां में छिपने की कोशिश करता तो कभी बड़े पत्थर उठाकर अपने सिर पर रख लेता. लोग उसे समझाने की कोशिश करते तो वह उन पर पत्थर फेंकने लगता. असामान्य हरकत करते वह मकान की दीवार के पास बेहोश हो गया. ग्रामीणों ने गेगल थाना पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंच कर बेहोश देवकरण जाजड़ा को उठाया और अजमेर जेएलएन अस्पताल पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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पीह के पूर्व सरपंच के भाई की मौत
MAN SUSPICIOUS DEATH IN AJMER

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