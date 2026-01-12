नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के भवन पर कबूतरों का कब्जा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम एक ही जगह किया गया है शिफ्ट
नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में वोकेशनल कोर्स वाली बिल्डिंग पर कबूतरों ने कब्जा कर लिया है.
Published : January 12, 2026 at 4:03 PM IST
पलामू: नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के एक भवन पर कबूतरों का कब्जा है. इस भवन में यूनिवर्सिटी के सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम की पढ़ाई होती है. जिसे हाल में ही यहां शिफ्ट किया गया है. पांच मंजिला भवन इस भवन के सभी फ्लोरों पर कबूतरों ने कब्जा कर लिया है.
दिन में कबूतर चारे के लिए कहीं चले जाते है, देर शाम तक वापस लौटते हैं और पूरे भवन पर कब्जा कर लेते है. भवन के सभी फ्लोर पर कबूतरों के द्वारा फैलाई गई गंदगी भरी हुई है. हर तरफ कबूतरों का बीट फैला हुआ है जिससे काफी दुर्गंध उठ रहा है.
झारखंड हाउसिंग बोर्ड कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इस भवन को तैयार किया है. 2023- 24 में हाउसिंग बोर्ड ने इस भवन को यूनिवर्सिटी को हैंड ओवर किया था. आधुनिक तकनीक से बनने के बावजूद इस भवन में कबूतरों के समस्याओं से निपटने के लिए कोई भी उपकरण नहीं लगाया गया है, ना ही कोई उपाय किया गया है. कबूतरों के द्वारा फैलाई गई गंदगी से छात्र परेशान हैं. उन्हें पढ़ाई में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है.
गौरतलब हो कि पांच दिसंबर को सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम को एक ही भवन में शिफ्ट करने का निर्देश दिया गया था. जिसके बाद 15 दिसंबर से सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम को एक ही भवन में शिफ्ट कर दिया गया. यूनिवर्सिटी ने इस भवन का नाम व्यवसायिक अध्ययन संस्थान दिया है.
नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि पूरे मामले में हाउसिंग बोर्ड से बातचीत की गई है ताकि कबूतर की समस्याओं के निपटारा के लिए चारों तरफ से जाल लगायी जा सके. दरअसल जिस भवन में सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम को शिफ्ट किया गया है, वहां फिलहाल एमबीए एवं एमसीए की पढ़ाई शुरू हुई है.
