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सेहत के लिए 'खतरा' कबूतर, दे रहे एचपी जैसी बीमारियां, दाना डालने से बचें...

पहले से सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे हैं. उनमें आईएलडी में एचपी सबसे कॉमन बीमारी है.

Pigeons foraging for grain in Jodhpur
जोधपुर में दाना चुगते कबूतर (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 24, 2026 at 4:44 PM IST

4 Min Read
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जोधपुर: शहरी क्षेत्र में कबूतरों को दाना डालने का चलन बढ़ रहा है. कोई इसे पुण्य मानता है तो बतौर फैशन वाले भी कम नहीं हैं. हर बड़े शहर में ऐसे स्पॉट हैं, जहां लोग दाना डालते हैं. इससे कबूतरों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन यह बढ़ती संख्या आमजन की सेहत पर भारी पड़ रही हैं. घरों की छत, मुंडेर, फ्लैट्स की बॉलकानी एवं सर्विस डक में रहने वाले कबूतरों की बीट में मौजूद फंगस व अन्य कण हवा में घुलकर इंसान के शरीर में प्रवेश कर रहे हैं. इससे इंसानों में सांस से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही है. इनके पंख भी नुकसानदायी हैं.अगर आपके आसपास किसी को लंबे समय से सूखी खांसी आ रही है तो देखना चाहिए कि आसपास कबूतर तो नहीं रह रहे या कबूतरों से जुड़ी जगहों पर आना जाना तो नहीं हो रहा.

जोधपुर के कमला नेहरू चेस्ट एंड टीबी अस्पताल में ऐसे कई मामले सामने आए, जिनकी जांच से पता चला कि मरीज ऐसे संपर्क में रहे हैं. अस्पताल अधीक्षक डॉ. सीआर चौधरी ने बताया कि घरों की बालकनी, छत और खिड़कियों पर कबूतरों को बैठने से रोका जाए. नियमित सफाई और मास्क का उपयोग जरूरी है. खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे हैं. हमारे यहां आईएलडी में एचपी सबसे कॉमन बीमारी है. जब मरीजों की हिस्ट्री जांचते हैं तो पता चलता है कि वे कबूतरों के संपर्क में हैं या उनके घरों के आसपास आवाजाही बहुतायत में है.

कमला नेहरू चेस्ट एंड टीबी अस्पताल अधीक्षक डॉ. चौधरी बोले... (ETV Bharat Jodhpur)

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यूं समझे परेशानी: डॉ. चौधरी के पास एक स्कूल टीचर सांस व खांसी परेशानी से आई थीं. उनकी हिस्ट्री जांची तो पता चला कि वे बच्चों का ध्यान रखने के लिए जल्दी स्कूल पहुंचती हैं एवं बरामदे व कमरों की कबूतर की बीट साफ करती थीं. लंबे समय तक जब सम्पर्क में रहीं तो हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस (HP) की शिकार हो गईं. इसी तरह से शहर में एक फ्लैट में रहने वाले परिवार के सदस्य को एचपी हो गई. हिस्ट्री में पता चला कि उनके फ्लैट की बिल्डिंग में कबूतरों की आवाजाही थी. उनकी बॉलकनी में नेट लगवाई. कबूतरों की आवाजाही कम हुई तो बीमारी में आराम मिला.

रोजाना 15 मामले: हाल में बिना कफ वाली सूखी खांसी के मरीज बढ़े. सामान्य उपचार से ठीक नहीं होते हैं. ऐसे में खांसी धीरे-धीरे गंभीर रूप लेकर हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस का रूप ले लेती है. जोधपुर में प्रतिदिन ऐसे 10 से 15 नए मामले आ रहे हैं. इस प्रकार की खांसी ठीक होने में 20 दिन तक लगते हैं. समय पर ध्यान नहीं दे तो यह सीओपीडी या गंभीर जानलेवा हो जाती है. वर्तमान में एचपी बीमारी के बीच 80 से 90 प्रतिशत कारण कबूतर हैं.

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बीट का फंगस है परेशानी भरा: विशेषज्ञ बताते हैं कि कबूतरों की बीट सूखकर पाउडर जैसी बन जाती है, जो हवा में आसानी से उड़ती हैं. इसके कण फेफड़ों में पहुंचकर एलर्जी, इंफेक्शन और फाइब्रोसिस जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं. लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से सांस फूलना, सीने में जकड़न और लगातार खांसी जैसी शिकायतें सामने आ रही है. लंबे समय तक उपचार नहीं होने लंग्स कड़क हो जाते हैंं. इनका ठीक होना फिर मुश्किल हो जाता हैं. सीटी स्कैन से इसकी पुष्टि होती है.

Pigeons foraging for grain in Jodhpur
कमला नेहरू चिकित्सालय. (ETV Bharat Jodhpur)

ऐसे बचें कबूतरों से: शहरों में आजकल सोसायटी में ज्यादा लोग रहते हैं. यहां दस 12 मंजिलें ब्लॉक के खांचों में कबूतर घर बना लेते हैं. ऐसे में परिसर में रहने वाले कई लोग कबूतरों को छत या खुले में दाना डालते हैं. इससे यहां कबूतरों का जीवन चलने लगता हैं. वे प्रजनन करने लगते हैं. इससे इनकी संख्या उस परिसर में बढ़ जाती हैं. यहीं से परेशानी शुरू होती हैं. इस दौरान कमजोर इम्युनिटी वाले जल्दी प्रभावित होते हैं. जानकारों का कहना है कि परिसरों में कबूतरों का दाना डालने से बचना चाहिए. इसके अलावा इनको रोकने के लिए नेट लगानी जरूरी है.

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RISING PIGEON POPULATION IN CITIES
INCREASED THREAT FROM PIGEONS
हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस
COUGH SUFFERERS SEVERELY DISTRESSED
RISK OF DISEASES FROM PIGEONS

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