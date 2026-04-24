ETV Bharat / state

सेहत के लिए 'खतरा' कबूतर, दे रहे एचपी जैसी बीमारियां, दाना डालने से बचें...

जोधपुर: शहरी क्षेत्र में कबूतरों को दाना डालने का चलन बढ़ रहा है. कोई इसे पुण्य मानता है तो बतौर फैशन वाले भी कम नहीं हैं. हर बड़े शहर में ऐसे स्पॉट हैं, जहां लोग दाना डालते हैं. इससे कबूतरों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन यह बढ़ती संख्या आमजन की सेहत पर भारी पड़ रही हैं. घरों की छत, मुंडेर, फ्लैट्स की बॉलकानी एवं सर्विस डक में रहने वाले कबूतरों की बीट में मौजूद फंगस व अन्य कण हवा में घुलकर इंसान के शरीर में प्रवेश कर रहे हैं. इससे इंसानों में सांस से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही है. इनके पंख भी नुकसानदायी हैं.अगर आपके आसपास किसी को लंबे समय से सूखी खांसी आ रही है तो देखना चाहिए कि आसपास कबूतर तो नहीं रह रहे या कबूतरों से जुड़ी जगहों पर आना जाना तो नहीं हो रहा.

जोधपुर के कमला नेहरू चेस्ट एंड टीबी अस्पताल में ऐसे कई मामले सामने आए, जिनकी जांच से पता चला कि मरीज ऐसे संपर्क में रहे हैं. अस्पताल अधीक्षक डॉ. सीआर चौधरी ने बताया कि घरों की बालकनी, छत और खिड़कियों पर कबूतरों को बैठने से रोका जाए. नियमित सफाई और मास्क का उपयोग जरूरी है. खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे हैं. हमारे यहां आईएलडी में एचपी सबसे कॉमन बीमारी है. जब मरीजों की हिस्ट्री जांचते हैं तो पता चलता है कि वे कबूतरों के संपर्क में हैं या उनके घरों के आसपास आवाजाही बहुतायत में है.

कमला नेहरू चेस्ट एंड टीबी अस्पताल अधीक्षक डॉ. चौधरी बोले... (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें:Special: बालकनी के कबूतर और घर की सीलन बन रहे हैं फेफड़ों के दुश्मन, नया 'HP-SAQE' टूल पकड़ेगा बीमारी

यूं समझे परेशानी: डॉ. चौधरी के पास एक स्कूल टीचर सांस व खांसी परेशानी से आई थीं. उनकी हिस्ट्री जांची तो पता चला कि वे बच्चों का ध्यान रखने के लिए जल्दी स्कूल पहुंचती हैं एवं बरामदे व कमरों की कबूतर की बीट साफ करती थीं. लंबे समय तक जब सम्पर्क में रहीं तो हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस (HP) की शिकार हो गईं. इसी तरह से शहर में एक फ्लैट में रहने वाले परिवार के सदस्य को एचपी हो गई. हिस्ट्री में पता चला कि उनके फ्लैट की बिल्डिंग में कबूतरों की आवाजाही थी. उनकी बॉलकनी में नेट लगवाई. कबूतरों की आवाजाही कम हुई तो बीमारी में आराम मिला.