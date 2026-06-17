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चंडीगढ़ की सबसे खास हेरिटेज कोठी, जहां कभी रहे थे पियरे जेनरेट, अब पर्यटकों के लिए खुली, मिलेगा इतिहास के साथ रहने का अनुभव

म्यूज़ियम में सहेजी गई हैं दुर्लभ विरासतें: आज इस कोठी को म्यूज़ियम के रूप में संरक्षित किया गया है. यहां पियरे जेनरेट द्वारा उपयोग किया गया फर्नीचर, उनके निजी दस्तावेज, तस्वीरें, डिजाइन ड्रॉइंग और चंडीगढ़ के निर्माण से जुड़ी कई दुर्लभ वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं. म्यूज़ियम का भ्रमण करने वाले पर्यटकों को शहर के शुरुआती विकास और वास्तुकला के इतिहास को करीब से समझने का अवसर मिलता है. यह स्थान शोधकर्ताओं, वास्तुकला के विद्यार्थियों और इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है.

पियरे जेनरेट का चंडीगढ़ से गहरा जुड़ाव: यह वही ऐतिहासिक आवास है जहां प्रसिद्ध वास्तुकार ली कोर्बुज़िए के कजिन और सहयोगी पियरे जेनरेट दिसंबर 1954 से अगस्त 1965 तक रहे थे. चंडीगढ़ के विकास में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही. उन्होंने शहर की कई प्रमुख इमारतों, सार्वजनिक स्थलों और सूचना शील्डों के डिजाइन तैयार किए. उनकी रचनात्मक सोच ने चंडीगढ़ को एक विश्वस्तरीय नियोजित शहर के रूप में पहचान दिलाने में अहम योगदान दिया.

चंडीगढ़: चंडीगढ़ अपनी आधुनिक वास्तुकला, सुनियोजित सेक्टरों और हरियाली के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है. लेकिन अब इस शहर की विरासत को केवल देखा ही नहीं, बल्कि महसूस भी किया जा सकता है. सेक्टर-5 स्थित कोठी नंबर-57, जिसे आज पियरे जेनरेट म्यूज़ियम-कम-गेस्ट हाउस के रूप में विकसित किया गया है, पर्यटकों को इतिहास के बीच एक रात बिताने का अनोखा अवसर प्रदान कर रही है. यहां ठहरकर लोग उस वातावरण का अनुभव कर सकते हैं, जहां कभी चंडीगढ़ के निर्माण और उसकी वास्तुशिल्पीय पहचान की महत्वपूर्ण योजनाएं तैयार हुई थीं.

चंडीगढ़ हेरिटेज कोठी (ETV Bharat)

देश-विदेश से पहुंचते हैं हजारों पर्यटक: फ्रांस, स्पेन, अमेरिका, इटली सहित कई देशों से हर साल हजारों पर्यटक इस हेरिटेज हाउस को देखने आते हैं. विदेशी पर्यटकों के साथ-साथ देशभर से आने वाले वास्तुकला प्रेमी भी यहां ठहरने का अनुभव लेने पहुंचते हैं. प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, यहां उपलब्ध कमरों की लगातार मांग बनी रहती है और अधिकांश पर्यटक इस ऐतिहासिक विरासत के साथ समय बिताने को यादगार अनुभव मानते हैं.

म्यूज़ियम में सहेजी गई हैं दुर्लभ विरासतें (ETV Bharat)

अलग-अलग श्रेणियों के लिए विशेष व्यवस्था: म्यूज़ियम में ठहरने के लिए तीन अलग-अलग श्रेणियों के कमरे उपलब्ध हैं. इनमें एक कमरा आम पर्यटकों, एक शोधकर्ताओं और एक वास्तुकला के विद्यार्थियों एवं विशेषज्ञों के लिए निर्धारित किया गया है. आम पर्यटक के लिए एक रात का शुल्क लगभग 2600 रुपये रखा गया है, जबकि शोधकर्ताओं के लिए यह शुल्क करीब 1500 रुपये और आर्किटेक्चर श्रेणी के लिए लगभग 1000 रुपये निर्धारित है. कुछ श्रेणियों में कॉम्प्लीमेंट्री नाश्ते की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है.

म्यूज़ियम में विरासतें (ETV Bharat)

म्यूज़ियम भ्रमण और बगीचे का आकर्षण: पियरे जेनरेट म्यूज़ियम प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आम लोगों के लिए खुला रहता है. यहां प्रदर्शित ऐतिहासिक वस्तुओं को छूना प्रतिबंधित है ताकि उनकी मूल अवस्था सुरक्षित रखी जा सके. म्यूज़ियम परिसर का हरा-भरा बगीचा भी पर्यटकों को आकर्षित करता है. यहां आम, लीची, चीकू, जामुन, अमरूद और नारंगी जैसे कई फलदार वृक्ष लगे हुए हैं. बगीचे के भ्रमण के लिए मामूली शुल्क लिया जाता है और इच्छुक पर्यटक यहां उपलब्ध फलों का आनंद भी ले सकते हैं.

म्यूज़ियम में दुर्लभ विरासतें (ETV Bharat)

पृथ्वीराज कपूर की यादें भी हैं सुरक्षित: इस हेरिटेज हाउस से जुड़ी कई रोचक स्मृतियां भी संरक्षित हैं. कहा जाता है कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता पृथ्वीराज कपूर ने भी यहां कुछ समय बिताया था. उन्होंने अपने अनुभव को पंजाबी भाषा में लिखकर साझा किया था और अपना ऑटोग्राफ भी दिया था. उस स्मृति को आज भी एक फ्रेम में सुरक्षित रखा गया है, जिसे देखने के लिए पर्यटक विशेष रुचि दिखाते हैं.

मिलेगा इतिहास के साथ रहने का अनुभव (ETV Bharat)

चंडीगढ़ की विरासत को जीवंत बनाए रखने की पहल: पियरे जेनरेट म्यूज़ियम केवल एक भवन नहीं बल्कि चंडीगढ़ की स्थापत्य विरासत की जीवंत कहानी है. यहां ठहरने की सुविधा शुरू होने से पर्यटक केवल इतिहास को देख ही नहीं रहे, बल्कि उसे महसूस भी कर पा रहे हैं. यह पहल शहर की सांस्कृतिक और वास्तुशिल्पीय धरोहर को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के साथ-साथ पर्यटन को भी नई दिशा दे रही है. हर वर्ष 60 से 70 हजार पर्यटक इस ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण करते हैं, जो इसकी लोकप्रियता और महत्व को दर्शाता है.

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