आगरा में ABVP कार्यालय पर फेंका मांस का टुकड़ा, भड़के कार्यकर्ताओं का हंगामा, हनुमान चालीसा पाठ किया

आगरा : लोहामंडी थाना क्षेत्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यालय के बाहर असमाजिक तत्व ने मांस का टुकड़ा फेंक दिया. जिससे ABVP के कार्यकर्ता भड़क गए और हंगामा करने लगे. आक्रोशित कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए. जयश्रीराम का जाप और हनुमान चालीसा का पाठ किया. सूचना पर पहुंची पुलिस से भी ABVP कार्यकर्ता और बजरंग दल के पदाधिकारियों की झड़प हो गई. पुलिस ने बताया कि मांस के टुकड़े की जांच कराएंगे. माहौल खराब करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मामला शुक्रवार देर शाम का है. लोहामंडी थाना क्षेत्र में राजामंडी में ABVP का कार्यालय है. जहां पर किसी असमाजिक तत्व ने मांस का टुकड़ा फेंका. ABVP कार्यकर्ताओं का कहना है कि असमाजिक तत्वों ने गोमांस का टुकड़ा फेंक दिया था. जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है. आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. जानकारी मिलते ही बजरंग दल के पदाधिकारी भी मौके पर आ गए. जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया.

गुस्साए कार्यकर्ता कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए. हंगामा और सड़क पर लोगों के बैठने की सूचना पर लोहामंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. ABVP कार्यकर्ता और बजरंग पदाधिकारियों ने जमकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की. कहा कि जिस असामाजिक तत्व ने ये किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए. ABVP कार्यकर्ता और बजरंग दल के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ही जयश्रीराम का जाप शुरू कर दिया.