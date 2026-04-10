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अय्याशी का अड्डा बना बक्सर सदर अस्पताल का PICU वार्ड, हैडओवर के एक साल बाद भी बंद

महंगे उपकरण चुरा ले गए चोर : स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम ढलते ही यहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लग जाता है. अस्पताल का परिसर रंगरेलियों का अड्डा बन जाता है. इतना ही नहीं, अस्पताल के उद्घाटन से पहले ही चोरों ने इस भवन को निशाना बना लिया. यहां लगे एसी, महंगे उपकरण और फर्नीचर चोरी हो चुके हैं. करोड़ों की लागत से बना यह अस्पताल अब खंडहर होता जा रहा है. कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति करते हुए नगर थाना में आवेदन देकर जिम्मेदार अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है.

परिसर में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा : अस्पताल परिसर में जमीन पर बिखरी शराब की सैकड़ों खाली बोतलें, हजारों सूखे नशे के इंजेक्शन, शक्तिवर्धक दवाइयों के रैपर और दर्जनों इस्तेमाल किए गए कंडोम इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहां इलाज नहीं, बल्कि खुलेआम अनैतिक गतिविधियां हो रही हैं. शिकायत के बाद भी पुलिस निष्क्रिय पड़ी हुई है.

बक्सर का बदहाल PICU अस्पताल : करीब 2.47 करोड़ रुपये की लागत से बने इस अत्याधुनिक अस्पताल का निर्माण साल 2023 में शुरू हुआ. इसका काम 2024 तक पूरा हुआ और 2025 में स्वास्थ्य विभाग को सौंप भी दिया गया. लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक इस अस्पताल का उद्घाटन नहीं हो सका. अस्पताल के दरवाजों पर ताले जड़े हैं और अंदर-बाहर का दृश्य व्यवस्था की सड़ी हुई तस्वीर बयां कर रहा है.

बक्सर : बिहार सरकार भले ही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के दावे कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोल रही है. बक्सर जिले के सदर अस्पताल परिसर में बना 42 बेड का शिशु गहन चिकित्सा इकाई (PICU) आज इलाज का केंद्र नहीं, बल्कि असामाजिक तत्वों के लिए अय्याशी और नशे का अड्डा बन चुका है.

सवालों के घेरे में स्वास्थ्य महकमा : बक्सर की स्वास्थ्य व्यवस्था पहले भी सवालों के घेरे में रही है. हाल ही में सदर अस्पताल में हुए एक विवाद में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया था. लेकिन उस मामले के शांत होते ही अब यह नया खुलासा फिर से स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.

"सरकार ने सिर्फ गिनवाने के लिए अस्पताल बनवा दिए हैं जबकि हकीकत ये है कि संस्थान बंद पड़े हैं. आज तक इस अस्पताल में किसी भी स्टाफ की नियुक्ति नहीं की गई है. यहां शाम होते ही असामाजिक तत्वों की अय्याशी शुरू हो जाती है. इस अस्पताल को ही इलाज की जरूरत है."- अरुण कुमार ओझा, स्थानीय

अस्पताल में नहीं हुई स्टाफ की नियुक्ति (ETV Bharat)

क्या कहते हैं अधिकारी? : जब इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य विभाग के एसीएमओ डॉ. बिनोद प्रताप सिंह से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि ''मैनपावर की कमी के कारण अस्पताल चालू नहीं हो पाया है. चोरी की घटना को लेकर थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है.'' लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल मैनपावर की कमी के कारण करोड़ों की संपत्ति को यूं ही बर्बाद होने दिया जा सकता है?

"हॉस्पिटल के चालू न होने का एकमात्र कारण ये है कि वहां पर जो मैन पावर चाहिए वह नहीं है. जैसे डॉक्टर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी के चलते वह ओपन नहीं हो पा रहा है. जिन चिकित्सकों की नियुक्ति की गई वो जहां पर तैनात हैं तो वहां पर भी डॉक्टरों की कमी है. इसलिए वहां से आ नहीं पा रहे हैं."- डॉ. बिनोद प्रताप सिंह, एसीएमओ, बक्सर

बक्सर का बदहाल PICU अस्पताल (ETV Bharat)

स्थानीय लोग पूछ रहे व्यवस्था से सवाल? : स्थानीय लोग अब प्रशासन और सरकार से जवाब मांग रहे हैं. उनका कहना है कि जिस अस्पताल को बच्चों के इलाज के लिए बनाया गया था, वह आज खुद बीमार व्यवस्था का प्रतीक बन गया है. जनता के टैक्स के पैसों से बने इस अस्पताल का ताला तक नहीं खुलना, सिस्टम की नाकामी को उजागर करता है.

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सरकार और प्रशासन पर सवाल : अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल इमारत खड़ी कर देने से स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो जाएंगी, या फिर उन इमारतों को चालू कर सही व्यवस्था देना भी सरकार की जिम्मेदारी है? बक्सर का यह PICU अस्पताल आज एक कड़वी सच्चाई बन चुका है, जहां इलाज की उम्मीद थी, वहां अब अव्यवस्था और लापरवाही का साम्राज्य खड़ा है.

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