ईटीवी भारत से बोले पद्मश्री पंडीराम मंडावी, नक्सल समाप्ति के बाद बदल रही है बस्तर की तस्वीर, मुख्यमंत्री से भी की मुलाकात
पद्मश्री पंडीराम मंडावी ने सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की.इसके बाद उन्होंने अपना अनुभव ईटीवी भारत से साझा किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 18, 2026 at 7:10 PM IST
रायपुर : पद्मश्री पंडीराम मंडावी ने सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की. इस दौरान पंडीराम मंडावी ने कहा कि नक्सलवाद खत्म होने के बाद बस्तर की तस्वीर अब बदलने लगी है. जनजातीय जीवन की दुश्वारियां भी धीरे-धीरे कम हो रही हैं. संस्कृत और लोक परंपराओं की झलक अब और मजबूत हो रही है. पद्मश्री पंडीराम मंडावी ने कहा कि नक्सली खत्म हुआ है तो बदलाव और विकास की एक नई कहानी छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है. मुख्यमंत्री आवास में आयोजित दीपावली मिलन समारोह के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नारायणपुर से आए पद्मश्री पंडीराम मंडावी ने सीएम से मुलाकात के बाद ईटीवी से हुई बातचीत में कही.
दीपावली मिलन समारोह में हुई मुलाकात
मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद ईटीवी भारत से बात करते हुए पद्मश्री पंडीराम मंडावी ने कहा कि दीपावली के लिए आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया था. जिसमें शामिल होने के लिए मैं रायपुर आया था. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नारायणपुर के जब दौरे पर गए थे तो उन्होंने कई तरह की उनसे चर्चा की थी. पद्मश्री पंडीराम मंडावी ने कहा कि अबूझमाड़ प्रवास के दौरान भी मुख्यमंत्री से अबूझमाड़िया काष्ठ शिल्प, संस्कृति और स्थानीय कला शिल्प को बढ़ाने के लिए चर्चा की थी और उसी के तहत अबूझमाड़ के निचले इलाके में एक प्रशिक्षण केंद्र भी खोला गया. जिसकी जिम्मेदारी पद्मश्री पंडीराम मंडावी को दी गई थी.
'युवा सीख रहे हैं काष्ठ शिल्प'
पंडीराम मंडावी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस दिशा में तेजी से काम करने के लिए सभी पदाधिकारी को भी निर्देश दिया था. आज जिसका परिणाम है कि अबूझमाड़ के करीब 12 युवाओं ने अबूझमाड़िया काष्ठ शिल्प की कला को सीख रहे हैं. ताकि अब उसे मारिया कला संस्कृति और जीवंत हो सके. साथ ही इसकी जानकारी अगली पीढ़ी तक जाए.पंडीराम कहा कि नक्सलवाद के बदलाव के बाद इन तमाम चीजों में लोगों की रुचि बढ़ रही है और लोग इसके लिए आगे आ रहे हैं.
बस्तर में हो रहे बदलाव को लेकर पद्मश्री पंडीराम मंडावी ने कहा कि अब बहुत कुछ चीजों में सुधार हुआ है. जिन इलाकों में सड़क नहीं थी वहां पर सड़क बनाने का काम शुरू हुआ है. हालांकि इसमें वक्त लगेगा लेकिन प्रक्रिया शुरू हो गई है. बारिश के नाते काम कुछ धीमा था लेकिन अब वहां पर चीज शुरू हुई है. इस बार नई चीज हुई हैं कि जिन इलाकों में धान के खरीदी की व्यवस्था नहीं थी उन क्षेत्रों में भी धान खरीद करने की सुविधा शुरू कराई गई है- पद्मश्री पंडीराम मंडावी,शिल्पकार
उन्होंने कहा कि बस्तर के क्षेत्र में दूर की यात्रा के लिए साइकिल ही एकमात्र सहारा हुआ करती थी, लेकिन अब कई इलाकों में बस की सुविधा शुरू हुई है.इसके बाद अब बस्तर के दूरस्थ गांव तक पहुंचना आसान हो गया है. हालांकि अभी इसमें वक्त और लगेगा लेकिन काम शुरू हुआ है. लोगों की उम्मीदें जुड़ी है तो अब नक्सल समाप्त होने के बाद निश्चित तौर पर बस्तर में बदलाव दिखने लगा है.
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