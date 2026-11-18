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ईटीवी भारत से बोले पद्मश्री पंडीराम मंडावी, नक्सल समाप्ति के बाद बदल रही है बस्तर की तस्वीर, मुख्यमंत्री से भी की मुलाकात

ईटीवी भारत से बोले पद्मश्री पंडीराम मंडावी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर : पद्मश्री पंडीराम मंडावी ने सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की. इस दौरान पंडीराम मंडावी ने कहा कि नक्सलवाद खत्म होने के बाद बस्तर की तस्वीर अब बदलने लगी है. जनजातीय जीवन की दुश्वारियां भी धीरे-धीरे कम हो रही हैं. संस्कृत और लोक परंपराओं की झलक अब और मजबूत हो रही है. पद्मश्री पंडीराम मंडावी ने कहा कि नक्सली खत्म हुआ है तो बदलाव और विकास की एक नई कहानी छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है. मुख्यमंत्री आवास में आयोजित दीपावली मिलन समारोह के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नारायणपुर से आए पद्मश्री पंडीराम मंडावी ने सीएम से मुलाकात के बाद ईटीवी से हुई बातचीत में कही.





दीपावली मिलन समारोह में हुई मुलाकात