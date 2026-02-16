विकासनगर त्यूनी मार्ग पर बड़ा हादसा, पिकअप वाहन सीधे टोंस नदी में गिरा
विकासनगर त्यूनी मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ है. जहां एक पिकअप वाहन टोंस नदी में गिर गया है. जिसमें चालक लापता बताया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 16, 2026 at 8:17 PM IST
विकासनगर: उत्तराखंड में आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं. ताजा हादसा त्यूनी क्षेत्र से सामने आया है. जहां विकासनगर-अटाल-त्यूनी मोटर मार्ग पर रिशाणू के पास एक पिकअप वाहन सीधे टोंस नदी में जा गिरा. इस हादसे में चालक लापता बताया जा रहा है. जिसकी पुलिस और एसडीआरएफ की टीम तलाश कर रही है.
टोंस नदी में गिरा पिकअप वाहन: जानकारी के मुताबिक, यह हादसा विकासनगर-अटाल-त्यूनी मोटर मार्ग पर रिशाणू और डाडू खड्ड के बीच हुआ है. जहां पिकअप वाहन संख्यांUK 07 CD 1923 सड़क से अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. खाई में गिरने के बाद टोंस नदी में समा गई. हादसे की सूचना पर थाना त्यूनी पुलिस और एसडीआरएफ की तत्काल मौके पर पंहुची. जहां पर तलाशी अभियान चलाया गया.
रोहड़ू में गोबर उतारकर सहसपुर जा रहा था वाहन: त्यूनी थाना प्रभारी अश्वनी बलूनी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि त्यूनी मोटर मार्ग पर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है. यह सूचना मिलते ही त्यूनी पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया. घटनास्थल पर पूछताछ में पता चला कि पिकअप वाहन हिमाचल प्रदेश के रोहड़ू में गोबर छोड़कर वापस देहरादून के सहसपुर की ओर जा रहा था.
हिमाचल का साहिल चल रहा था पिकअप वाहन: चालक के साथ पिकअप में बैठा एक व्यक्ति सैफ (उम्र 22 वर्ष) निवासी बंखवाड, मोरी (उत्तरकाशी) त्यूनी में ही उतर गया था. सैफ ने बताया कि वाहन को साहिल पुत्र बलवीर (उम्र 19 वर्ष) निवासी ग्राम सारी, हाटकोटी, तहसील जुब्बल, शिमला (हिमाचल प्रदेश) चला रहा था. जो लापता चल रहा है.
लापता वाहन चालक की तलाश जारी: फिलहाल, वाहन चालक की तलाश की जा रही है और वाहन स्वामी का भी पता लगाया जा रहा है. जिससे आवश्यक जानकारी जुटाई जा सके. घटनास्थल पर पुलिस और एसडीआरएफ की ओर से राहत एवं खोज कार्य जारी है. टोंस नदी में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. ताकि, चालक का पता लगाया जा सके.
