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जोधपुर में पिकअप ने मारी स्कूल बस को टक्कर, 13 छात्रों को आई चोटें

जोधपुर: एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के शिकारगढ़ में एक स्कूल बस और पिकअप के बीच टक्कर हो गई. इसमें एक दर्जन बच्चों को चोटें आई हैं. एमडीएम में उपचार के दौरान ज्यादातर बच्चों को छुट्टी दे दी गई. जबकि एक बच्चे के पांव में फ्रैक्चर हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया. हादसे के बाद घायल बच्चों को दूसरी गाड़ी से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. दुर्घटनाग्रस्त स्कूल बस और पिकअप वाहन को थाने ले जाया गया.

शिक्षा विभाग के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (प्रथम) राम अवतार दाधीच ने बताया कि सूचना मिलते ही वे अस्पताल पहुंचे. हादसे में कुल 13 बच्चों के घायल होने की जानकारी सामने आई है, जिनमें से 6 बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि बाकी बच्चों का इलाज जारी है. अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विकास राजपुरोहित ने बताया कि एक बच्ची के पैर में फ्रैक्चर हुआ है.