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जोधपुर में पिकअप ने मारी स्कूल बस को टक्कर, 13 छात्रों को आई चोटें

ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (प्रथम) राम अवतार दाधीच ने बताया कि बाल वाहिनी को लेकर विभाग जांच करेगा.

wrecked pickup truck and school bus
दुर्घटनाग्रस्त पिकअप और स्कूल बस (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 30, 2026 at 4:47 PM IST

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जोधपुर: एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के शिकारगढ़ में एक स्कूल बस और पिकअप के बीच टक्कर हो गई. इसमें एक दर्जन बच्चों को चोटें आई हैं. एमडीएम में उपचार के दौरान ज्यादातर बच्चों को छुट्टी दे दी गई. जबकि एक बच्चे के पांव में फ्रैक्चर हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया. हादसे के बाद घायल बच्चों को दूसरी गाड़ी से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. दुर्घटनाग्रस्त स्कूल बस और पिकअप वाहन को थाने ले जाया गया.

शिक्षा विभाग के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (प्रथम) राम अवतार दाधीच ने बताया कि सूचना मिलते ही वे अस्पताल पहुंचे. हादसे में कुल 13 बच्चों के घायल होने की जानकारी सामने आई है, जिनमें से 6 बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि बाकी बच्चों का इलाज जारी है. अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विकास राजपुरोहित ने बताया कि एक बच्ची के पैर में फ्रैक्चर हुआ है.

शिक्षा विभाग करेगा बाल वाहिनी की जांच (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: बच्चों को स्कूल ले जा रही बस को ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर, 10 बच्चे घायल

शिक्षा विभाग करेगा जांच: दाधीच ने बताया कि मण्डोर से एसीबीईओ द्वितीय और सीबीईओ मौके पर भेजे गए हैं. बाल वाहिनी नियमानुसार संचालित हो रही थी या नहीं, इसकी जांच की जाएगी. प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि पीछे से किसी वाहन ने टक्कर मारी थी. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. परिवहन विभाग ने स्कूल बसों के संचालन के लिए बाल वाहिनी के नियम बना रखे हैं. इसके तहत बस में सीटों के अनुरूप ही छात्र होने चाहिए. बस की गति भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए. छात्रों की सुरक्षा के लिए केयर टेकर भी होना चाहिए.

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13 STUDENTS INJURED
SCHOOL BUS AND PICKUP SEIZED
ROAD ACCIDENT IN JODHPUR
13 छात्रों को आई चोटें
PICKUP COLLIDES WITH SCHOOL BUS

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