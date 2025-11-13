ETV Bharat / state

रुड़की में बड़ा हादसा, पिकअप वाहन में लगी आग, सड़क पर मची अफरा-तफरी

फायर ब्रिगेड की टीम ने डीजल टैंक को भी फटने से बचा लिया, वरना हादसा और बड़ा हो सकता था.

घटना स्थल की तस्वीर. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 13, 2025 at 2:26 PM IST

3 Min Read
रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक लोडर पिकअप वाहन में अचानक से आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ लग गई है. वहां मौजूद लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास भी किया, लेकिन आग बेकाबू हो चुकी थी. इसीलिए लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को मामले की सूचना. फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

इसी के साथ फायर ब्रिगेड की टीम ने डीजल टैंक को भी फटने से बचा लिया. हालांकि इस घटना में पिकअप वाहन बुरी तरह से जलकर खाक हो गया था. जानकारी के मुताबिक 13 नवंबर गुरुवार के दिन एक लोडर पिकअप वाहन रूड़की के गणेश चौक से लंढोरा की ओर जा रहा था. जैसे ही वाहन देहरादून रोड पर स्थित गोल चौराहे के पास पहुंचा तो वह बेकाबू हो गया और डिवाइडर से टकराते हुए पलट गया. इसके बाद वाहन चालक आरिफ मलिक पुत्र कुर्बान निवासी लंढौरा कोतवाली मंगलौर ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके वजह से ड्राइवर आरिफ मलिक को गंभीर चोट भी आई.

रुड़की में बड़ा हादसा (ETV Bharat)

बताया जा रहा है कि तभी वाहन में अचानक आग लग गई थी. वाहन में आग लगने के बाद आसपास क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल हो गया. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. इसी बीच घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग को दी गई.

Roorkee
रुड़की में बड़ा हादसा (ETV Bharat)

सूचना मिलते ही फायर यूनिट और पुलिस मौके पर पहुंची. वहीं पुलिस ने सबसे पहले घायल को उपचार के लिए रूड़की के सिविल अस्पताल भिजवाया गया. इसी के साथ दमकल कर्मियों ने मोटर फायर इंजन से होज पाइप फैलाकर पंपिंग कर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आग को फैलने से भी रोका गया.

Roorkee
पिकअप वाहन में लगी आग (ETV Bharat)

इसी के साथ ही फायर यूनिट की सजगता से डीजल टैंक को भी फटने से बचा लिया गया, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था. वहीं इस घटना में पिकअप वाहन के केबिन की वायर फिटिंग अगले दो टायर और अन्य सामान जल गए. पिकअप के पिछले टायरों को भी जलने से बचा लिया गया है.

दमकल विभाग के फायरमैन अतर सिंह राणा ने बताया कि पिकअप वाहन में आग की सूचना मिली थी, घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया गया है. आग लगने की वजह शॉट सर्किट माना जा रहा है, घायल चालक को उपचार के लिए भिजवाया गया है.

