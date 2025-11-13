ETV Bharat / state

रुड़की में बड़ा हादसा, पिकअप वाहन में लगी आग, सड़क पर मची अफरा-तफरी

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक लोडर पिकअप वाहन में अचानक से आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ लग गई है. वहां मौजूद लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास भी किया, लेकिन आग बेकाबू हो चुकी थी. इसीलिए लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को मामले की सूचना. फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

इसी के साथ फायर ब्रिगेड की टीम ने डीजल टैंक को भी फटने से बचा लिया. हालांकि इस घटना में पिकअप वाहन बुरी तरह से जलकर खाक हो गया था. जानकारी के मुताबिक 13 नवंबर गुरुवार के दिन एक लोडर पिकअप वाहन रूड़की के गणेश चौक से लंढोरा की ओर जा रहा था. जैसे ही वाहन देहरादून रोड पर स्थित गोल चौराहे के पास पहुंचा तो वह बेकाबू हो गया और डिवाइडर से टकराते हुए पलट गया. इसके बाद वाहन चालक आरिफ मलिक पुत्र कुर्बान निवासी लंढौरा कोतवाली मंगलौर ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके वजह से ड्राइवर आरिफ मलिक को गंभीर चोट भी आई.

रुड़की में बड़ा हादसा (ETV Bharat)

बताया जा रहा है कि तभी वाहन में अचानक आग लग गई थी. वाहन में आग लगने के बाद आसपास क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल हो गया. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. इसी बीच घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग को दी गई.