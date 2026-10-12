गंगरेल दर्शन कर लौट रहे लोगों का वाहन पलटा, मालवाहक पिकअप में सवार से करीब 40 लोग, 20-25 लोग घायल
गंगरेल दर्शन के बाद सभी सियादेही जाने के लिए निकले थे, मालवाहक में ओवरलोडिंग और यात्रियों को बैठाने की लापरवाही आई सामने
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 12, 2026 at 8:22 PM IST
धमतरी: जिले में गंगरेल घूमने आए लोगों से भरी पिकअप वाहन पलट गई. भटगांव स्थित आईटीआई कॉलेज के पास ये हादसा हुआ. इसमें करीब 20 से 25 लोग घायल हो गए. कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, वाहन में करीब 40 से 42 लोग सवार थे. गंगरेल दर्शन के बाद सभी सियादेही जाने के लिए निकले थे, तभी रास्ते में यह हादसा हुआ.
क्षमता से ज्यादा सवारियां, सड़क पर पलटा वाहन
मालवाहक वाहन में क्षमता से अधिक लोगों को बैठाने की भी बात सामने आ रही है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, वाहन में बड़ी संख्या में लोग सवार थे. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और घायल सड़क पर पड़े नजर आए. सूचना मिलते ही डायल 112, संजीवनी एक्सप्रेस 108 और धमतरी जिले की वरदान एंबुलेंस सेवा की टीमें मौके पर पहुंचीं. एंबुलेंस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया.
प्रत्यक्षदर्शी ने बताई हादसे की कहानी
वाहन में सवार बोहारा निवासी दुनसू राम ने बताया कि उन्होंने नया छोटा हाथी वाहन लिया था. परिवार के साथ गंगरेल दर्शन करने गए थे. वाहन में करीब 20 से 25 लोग बैठे थे. उन्होंने बताया कि वह खुद सामने की सीट पर बैठे थे और उनका बेटा वाहन चला रहा था. इसी दौरान अचानक वाहन पलट गया.
एंबुलेंस चालक ने बताया, वाहन में सवार थे 40 से 42 लोग
वरदान एंबुलेंस सेवा के शिवा प्रधान ने बताया कि सड़क हादसे की सूचना मिलने पर वह एंबुलेंस लेकर तत्काल मौके पर पहुंचे. वहां बच्चों और बड़ों समेत कई लोग घायल अवस्था में मिले. उनके मुताबिक, वाहन किसी दूसरे वाहन से नहीं टकराया था. वाहन में करीब 40 से 42 लोगों के सवार होने की जानकारी सामने आई है. अधिक भार और वाहन का संतुलन बिगड़ना हादसे की संभावित वजह मानी जा रही है. घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया.
अस्पताल में 8 से 10 घायलों को इलाज के लिए लाया गया. इनमें अधिकांश को मामूली चोटें आई हैं, जबकि दो मरीज गंभीर रूप से घायल हैं. घायलों में हाथ-पैर में फ्रैक्चर और सिर पर गहरी चोट के मामले भी सामने आए हैं. सभी का इलाज जारी है.- डॉक्टर तेजस शाह, जिला अस्पताल
मालवाहक में यात्रियों को बैठाने की लापरवाही
माल ढोने के लिए बने वाहन में बड़ी संख्या में लोगों को बैठाकर सफर करना नियम के खिलाफ तो है ही और ये जानलेवा भी साबित हो सकता है. हादसे के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.