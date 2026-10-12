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गंगरेल दर्शन कर लौट रहे लोगों का वाहन पलटा, मालवाहक पिकअप में सवार से करीब 40 लोग, 20-25 लोग घायल

गंगरेल दर्शन कर लौट रहे लोगों का वाहन पलटा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

धमतरी: जिले में गंगरेल घूमने आए लोगों से भरी पिकअप वाहन पलट गई. भटगांव स्थित आईटीआई कॉलेज के पास ये हादसा हुआ. इसमें करीब 20 से 25 लोग घायल हो गए. कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, वाहन में करीब 40 से 42 लोग सवार थे. गंगरेल दर्शन के बाद सभी सियादेही जाने के लिए निकले थे, तभी रास्ते में यह हादसा हुआ.

गंगरेल दर्शन के बाद सभी सियादेही जाने के लिए निकले थे, सड़क हादसे का शिकार (ETV BHARAT CHHATTISGARH) क्षमता से ज्यादा सवारियां, सड़क पर पलटा वाहन मालवाहक वाहन में क्षमता से अधिक लोगों को बैठाने की भी बात सामने आ रही है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, वाहन में बड़ी संख्या में लोग सवार थे. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और घायल सड़क पर पड़े नजर आए. सूचना मिलते ही डायल 112, संजीवनी एक्सप्रेस 108 और धमतरी जिले की वरदान एंबुलेंस सेवा की टीमें मौके पर पहुंचीं. एंबुलेंस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया.