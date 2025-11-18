ETV Bharat / state

उत्तराखंड में यहां खाई में गिरा पिकअप वाहन, एक व्यक्ति की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल

देहरादून जिले के विकासनगर जुड्डो रोड पर पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में एक व्यक्ति की गई जान

पिकअप हादसे का शिकार (फोटो सोर्स- SDRF)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 18, 2025 at 3:29 PM IST

विकासनगर: उत्तराखंड में आए दिन कहीं न कहीं सड़क हादसे हो रहे हैं, जिसमें कई लोग घायल तो कई जान गंवा रहे हैं, लेकिन इन हादसों पर लगाम नहीं लग पा रहा है. एक और सड़क हादसा विकासनगर-जुड्डो मार्ग पर हुआ है. जहां जुड्डो डैम के पास एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा. हादसे में पिकअप सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई तो दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.

जुड्डो डैम के पास गहरी खाई में गिरा पिकअप वाहन: जानकारी के मुताबिक, यह हादसा विकासनगर-जुड्डो मोटर मार्ग पर जुड्डो डैम के पास हुआ है. जहां पिकअप वाहन संख्या UK 07 CA 1049 अनियंत्रित होकर करीब 220 मीटर गहरी खाई में जा गिरा. पिकअप में चालक समेत दो लोग सवार थे. जिनमें से एक व्यक्ति की जान चली गई तो दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया.

एसडीआरएफ की टीम ने चलाया रेस्क्यू अभियान: दरअसल, डाकपत्थर पुलिस चौकी को पिकअप हादसे की सूचना मिली थी. जिसके बाद एसडीआरएफ को इसकी जानकारी दी गई. जानकारी मिलते ही डाकपत्थर से अपर उपनिरीक्षक सुरेश तोमर के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई. जहां मौके पर पहुंच कर रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया.

पिकअप दुर्घटनाग्रस्त (फोटो सोर्स- SDRF)

रेस्क्यू कर घायल को भेजा गया अस्पताल: गहरी खाई होने की वजह से रेस्क्यू में चुनौतियां पेश आईं. वहीं, एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर घायल को सुरक्षित खाई से बाहर निकाला. फिर एंबुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल भिजवाया. जबकि, हादसे में मृतक का भी रेस्क्यू किया गया. फिर शव को पुलिस को सौंप दिया गया. बताया जा रहा है कि पिकअप पहाड़ इलाके से टेंट का सामान लेकर आ रहा था. जो हादसे का शिकार हो गया.

पिकअप हादसे में मौत-

  1. राशिद अली (उम्र 35 वर्ष), निवासी- विकासनगर

पिकअप हादसे में घायल-

  1. हुकुम, निवासी- विकासनगर

एसडीआरएफ के अपर उप निरीक्षक सुरेश तोमर ने बताया कि पुलिस से जुड्डो डैम के पास एक पिकअप वाहन दुर्घटना होने की सूचना मिली थी. सूचना पर मौके पर टीम भेजी गई. जहां हुकुम नाम के व्यक्ति को गंभीर अवस्था में अस्पताल भिजवाया गया. जबकि, मौके पर राशिद अली की मौत हो गई थी. शव को बरामद कर आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला पुलिस के सुपुर्द किया गया.

चमोली में बारातियों से भरा वाहन हो चुका हादसा: बता दें कि बीती दिनों चमोली जिले के गैरसैंण नगर पंचायत क्षेत्र के धुनारघाट के पास भी बारातियों से भरा एक इको वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. जिसमें कई लोग घायल हो गए थे. जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस की सहायता से उप जिला अस्पताल गैरसैंण में भर्ती करवाया गया था. जहां पर उनका उपचार किया गया.

