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लोनी: तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार दो सफाई कर्मियों को कुचला, दोनों की मौत

लोनी: मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में खंड विकास कार्यालय के दो सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई. सुचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी.

एसीपी सिद्धार्थ गौतम के आनुसार, लोनी थाना क्षेत्र के बंथला-चिरोड़ी मार्ग पर मंगलवार एक तेज रफ्तार पिकअप ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, इस हादसे में बाइक सवार दो सफाई कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान धर्मवीर (52) और राजेश कुमार (48) के रूप में हुई है, दोनों लोनी खंड विकास कार्यालय के अंतर्गत गनौली गांव में सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात थे.

पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, और वाहन को कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है. दोनों कर्मचारी वर्ष 2008 से गनौली गांव में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे. उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष चाहत राम ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और संघ की ओर से सहायता का आश्वासन दिया है.

वहीं, जिला पंचायत राज अधिकारी (DPRO) जाहिद हुसैन ने कहा, सफाई कर्मचारियों के साथ हुआ यह हादसा अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. विभाग की ओर से पीड़ित परिजनों को हर संभव सरकारी और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

