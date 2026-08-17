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झुंझुनू में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलटी, एक की मौत, 20 घायल

थानाधिकारी रामपाल मीणा ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. हादसे के बाद बिलवा गांव में शोक की लहर दौड़ गई. थानाधिकारी ने बताया कि बिलवा गांव के श्रद्धालु छापोली स्थित कदम कुंड में श्रावण स्नान के बाद पिकअप से वापस लौट रहे थे. इसी दौरान मनसा माता रास्ते में पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास के लोगों ने घायलों को बाहर निकाला और उपचार के लिए पोंख अस्पताल पहुंचाया.

गुढ़ागौड़जीः मनसा माता के रास्ते में सोमवार को श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलटने से बड़ा हादसा हो गया. हादसे में बिलवा निवासी मातादीन (65) की उपचार के दौरान मौत हो गई. वहीं, 20 श्रद्धालु घायल हुए हैं. इनमें तीन घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें झुंझुनू रेफर किया गया है.

उन्होंने बताया कि हादसे में घायल तीजादेवी, राकेश, प्रभाती देवी, जयकोरी देवी, बनवारी लाल, लक्ष्मी देवी, रिशाली देवी, रोशनी देवी, बसन्ती देवी, सुनीता, कलावती, मिश्री देवी, मुगली देवी, छोटी देवी, निहाली देवी, निशा देवी, प्रिभा देवी, ग्यारसी देवी और रिंकु सहित अन्य का उपचार कराया गया. तीजा देवी, बसंती देवी और राकेश की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें झुंझुनूं रेफर कर दिया. वहीं, मातादीन की उपचार के दौरान मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही उदयपुरवाटी थाना प्रभारी रामपाल मीणा पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली.

हादसे के बाद बिलवा गांव में शोक की लहर दौड़ गई. ग्रामीणों ने प्रशासन व चिकित्सा विभाग के खिलाफ पौंख अस्पताल में विरोध प्रदर्शन किया. रविंद्र सिंह व बजरंगी पहलवान ने बताया कि घटना घटने के 1 घंटे बाद एंबुलेंस पहुंची. एंबुलेंस के अभाव में कई घायलों को निजी वाहनों से झुंझुनू अस्पताल पहुंचाया गया. सुरेश मीणा किशोरपुरा ने बताया कि अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि अस्पताल में शीघ्र डॉक्टर, कर्मचारी व एंबुलेंस की व्यवस्था की जाए.