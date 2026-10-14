एटा में सवारियों से भरी पिकअप पलटी; हादसे में 19 लोग घायल, अस्थियां विसर्जित कर लौट रहे थे
मेडिकल कॉलेज के सीएमएस सुरेश चंद्रा ने बताया कि 19 लोग यहां आए हैं, दो लोगों के हाथ में फ्रैक्चर है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 8:20 PM IST
एटा : कोतवाली देहात क्षेत्र में आगरा रोड स्थित कमसान नहर के समीप सवारियों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. पिकअप में महिलाएं, पुरुष और छोटे बच्चे समेत 22 लोग सवार थे. हादसे में 19 लोग घायल हुए हैं. सभी घायलों को वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है.
मेडिकल कॉलेज के सीएमएस सुरेश चंद्रा ने बताया कि कमसान चौकी के पास बचने के चक्कर में पिकअप पलटी है. 19 लोग यहां आए हैं, दो लोगों के हाथ में फ्रैक्चर है. उन्होंने बताया कि बाकी सबके छोटी चोट है. सबका इलाज कर दिया गया है, कोई गंभीर नहीं है.
जानकारी के मुताबिक, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के अंबा थाना क्षेत्र के रावतकी गांव निवासी परिवार कासगंज के कछला घाट पर पिता की अस्थियां विसर्जित कर घर लौट रहा था. इसी दौरान कमसान नहर के समीप पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरी खाई में पलट गई. हादसे के बाद आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस की सहायता से घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया.
घायल राघवेंद्र सिंह ने बताया कि वह अपने पिता की अस्थियां कछला गंगा घाट पर विसर्जित कर परिवार के साथ वापस लौट रहे थे, तभी बस ने कट मार दिया, जिससे पिकअप खाई में पलट गई. उन्होंने बताया कि वाहन में 22 लोग सवार थे. हादसे के दौरान बच्चे पानी से भरे कीचड़ में डूब गए थे और चालक ने उन्हें बचाने का प्रयास किया.
घायल संतोष ने बताया कि दादा की अस्थियां विसर्जित कर परिवार घर लौट रहा था. कमसान नहर के पास बस के कट मारने से पिकअप खाई में पलट गई. इसके बाद लोगों ने किसी तरह बाहर निकलकर राहत पाई और अस्पताल पहुंचे. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी. घायलों का मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है.
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