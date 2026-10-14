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एटा में सवारियों से भरी पिकअप पलटी; हादसे में 19 लोग घायल, अस्थियां विसर्जित कर लौट रहे थे

एटा में सवारियों से भरी पिकअप पलटी ( Photo credit: ETV Bharat )

एटा : कोतवाली देहात क्षेत्र में आगरा रोड स्थित कमसान नहर के समीप सवारियों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. पिकअप में महिलाएं, पुरुष और छोटे बच्चे समेत 22 लोग सवार थे. हादसे में 19 लोग घायल हुए हैं. सभी घायलों को वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है.





मेडिकल कॉलेज के सीएमएस सुरेश चंद्रा ने बताया कि कमसान चौकी के पास बचने के चक्कर में पिकअप पलटी है. 19 लोग यहां आए हैं, दो लोगों के हाथ में फ्रैक्चर है. उन्होंने बताया कि बाकी सबके छोटी चोट है. सबका इलाज कर दिया गया है, कोई गंभीर नहीं है.

एटा में सवारियों से भरी पिकअप पलटी (Video credit: ETV Bharat) जानकारी के मुताबिक, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के अंबा थाना क्षेत्र के रावतकी गांव निवासी परिवार कासगंज के कछला घाट पर पिता की अस्थियां विसर्जित कर घर लौट रहा था. इसी दौरान कमसान नहर के समीप पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरी खाई में पलट गई. हादसे के बाद आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस की सहायता से घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया.