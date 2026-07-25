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पिकअप का टायर निकलने से वाहन पलटा, महिला की मौत, 20 श्रद्धालु घायल

बाड़ी (धौलपुर): जिले में शुक्रवार को सड़क हादसों का सिलसिला जारी रहा. पहले हादसे में एनएच-123 स्थित पार्वती पुल पर बाइक सवार दो चचेरे भाइयों की मौत हुई, वहीं दूसरा हादसा बाड़ी सदर थाना क्षेत्र से गुजर रहे करौली-धौलपुर एनएच-11बी पर नयापुरा गांव के समीप हुआ. यहां कैला देवी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप का अगला टायर अचानक निकल जाने से वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया. हादसे में एक 50 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोग घायल हो गए. इनमें 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है.

पुलिस के अनुसार उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के ककुआ गांव निवासी करीब तीन दर्जन श्रद्धालु पिकअप वाहन से कैला देवी के दर्शन करने गए थे. दर्शन के साथ परिवार की दो बच्चियों का मुंडन संस्कार कराकर सभी वापस लौट रहे थे. इसी दौरान नयापुरा गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप का अगला टायर निकल गया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे पलट गया. आसपास के ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना देने के साथ राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को वाहन से बाहर निकालकर एंबुलेंस के जरिए जिला अस्पताल पहुंचाया.

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