पिकअप का टायर निकलने से वाहन पलटा, महिला की मौत, 20 श्रद्धालु घायल
पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को वाहन से बाहर निकालकर एंबुलेंस के जरिए जिला अस्पताल पहुंचाया.
Published : July 25, 2026 at 6:18 PM IST
बाड़ी (धौलपुर): जिले में शुक्रवार को सड़क हादसों का सिलसिला जारी रहा. पहले हादसे में एनएच-123 स्थित पार्वती पुल पर बाइक सवार दो चचेरे भाइयों की मौत हुई, वहीं दूसरा हादसा बाड़ी सदर थाना क्षेत्र से गुजर रहे करौली-धौलपुर एनएच-11बी पर नयापुरा गांव के समीप हुआ. यहां कैला देवी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप का अगला टायर अचानक निकल जाने से वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया. हादसे में एक 50 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोग घायल हो गए. इनमें 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है.
पुलिस के अनुसार उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के ककुआ गांव निवासी करीब तीन दर्जन श्रद्धालु पिकअप वाहन से कैला देवी के दर्शन करने गए थे. दर्शन के साथ परिवार की दो बच्चियों का मुंडन संस्कार कराकर सभी वापस लौट रहे थे. इसी दौरान नयापुरा गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप का अगला टायर निकल गया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे पलट गया. आसपास के ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना देने के साथ राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को वाहन से बाहर निकालकर एंबुलेंस के जरिए जिला अस्पताल पहुंचाया.
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बाड़ी सदर थाने के सहायक उप निरीक्षक रामनरेश मीणा ने बताया कि हादसे में 50 वर्षीय रिमला पत्नी दलेल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई. चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल में मृत घोषित किया. शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. सभी घायलों का ट्रॉमा सेंटर में उपचार जारी है.
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हादसे में घायल लोग: हादसे में जीत प्रकाश (36) पुत्र सुरेश, राजू (30) पुत्र सुरेश, कान्हा (14) पुत्र जीत प्रकाश, सुरेश (60) पुत्र मवासी, अंशिका (8) पुत्री राजकुमार,तान्या (3) पुत्री आजाद,आजाद (37) पुत्र शंकरलाल,मनीषा (30) पत्नी राजकुमार, आर्यन (8) पुत्र राजकुमार, किरण (30) पत्नी शिशुपाल, रेखा (32) पत्नी जीत प्रकाश घायल हो गए. वहीं रेशमा (20) पत्नी तुलसी, वैष्णवी (2 माह) पुत्री नरेंद्र, शिशुपाल (24) पुत्र सुरेश, गोविंद (39) पुत्र राजेंद्र, वंश (5) पुत्र अनूप, अभिराज (6) पुत्र राजकुमार तथा नरेंद्र (26) पुत्र सुरेश सहित करीब 20 श्रद्धालु भी घायल हुए हैं. इनमें 10 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है.