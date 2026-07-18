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गुरुग्राम में NH-48 पर पिकअप पलटा, घायल ड्राइवर को छोड़ आम समेटने में जुटी भीड़

थैले और पॉलिथीन में आम भरने की मची होड़: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के बाद आसपास बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए. हालांकि, घायलों की मदद करने के बजाय कई लोग सड़क पर बिखरे आम समेटने में लग गए. कुछ लोग थैले, पॉलिथीन और अपने वाहनों में आम भरकर ले जाते दिखाई दिए. इस दौरान घायल चालक और हेल्पर काफी देर तक वाहन के पास ही पड़े रहे.

गुरुग्रामः हरियाणा के गुरुग्राम में दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे (NH-48) पर शनिवार को एक आम से लदा पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया. हादसे के तुरंत बाद वाहन में आग भी लग गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. दुर्घटना में पिकअप चालक और उसका हेल्पर घायल हो गए. टक्कर के बाद वाहन में लदी आम की पेटियां सड़क पर बिखर गईं.

पलटते ही वाहन में लग गई आग: बताया जा रहा है कि हादसे के समय पिकअप तेज रफ्तार में थी. गुरुग्राम सीमा में प्रवेश करते ही चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद पिकअप पलट गई. पलटते ही वाहन में आग लग गई और सड़क पर आम की पेटियां बिखर गईं. हादसे के कारण कुछ समय तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात भी प्रभावित रहा.

कुछ युवकों ने मानवता का दिया परिचयः भीड़ की इस संवेदनहीनता के बीच कुछ स्थानीय युवकों ने मानवता का परिचय दिया. उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और अन्य लोगों की मदद से वाहन में फंसे चालक और हेल्पर को बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. दोनों घायलों का इलाज जारी है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उनकी हालत गंभीर लेकिन स्थिर बताई जा रही है.

लोगों की संवेदनशीलता पर गंभीर सवालः इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर बिखरे आमों को उठाने के लिए लोगों में होड़ लगी हुई है, जबकि घायलों की मदद करने वाले लोग बेहद कम नजर आते हैं. यह दृश्य एक बार फिर सड़क हादसों के दौरान लोगों की संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े करता है. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है।