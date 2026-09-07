गोंडा में दो छात्रों को पिकअप ने रौंदा, सुबह एक ही बाइक से कोचिंग पढ़ने जा रहे थे
घटना सुबह करीब 6.30 बजे की है. परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने पिकअप चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 7, 2026 at 7:59 PM IST
गोंडा : खरगूपुर थाना क्षेत्र के खरगूपुर- इटियाथोक मार्ग पर देवरिया कला पिपरा बोधार गांव के पास पिकअप ने बाइक सवार दो छात्रों को रौंद दिया. हादसे में दोनों की मौत हो गई. सोमवार को दोनों छात्र मोटरसाइकिल से पिपरा बोधार कोचिंग पढ़ने जा रहे थे. दोनों छात्रों की पहचान विपिन मौर्य पुत्र उमेश मौर्य और अमन पुत्र विजय कुमार निवासी भट्ट पुरवा थाना खरगूपुर के रूप में हुई है.
विपिन (15) 10वीं तो अमन (14) 9वीं में क्षेत्र के ही गुरुकुल मदन मोहन इंटर से पढ़ाई कर रहे थे. सुबह करीब 6:30 बजे दोनों एक ही बाइक से पिपरा बोधर गांव में कोचिंग पढ़ने जा रहे थे. रास्ते में पिकअप से उनकी बाइक टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों उछलकर सड़क पर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस दोनों को बाइक से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खरगूपुर ले गए, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत्यु घोषित कर दिया.
दोनों रोज की तरह एक ही मोटरसाइकिल पर बैठकर कोचिंग पढ़ने के लिए जाते थे. सोमवार को कोचिंग जाते समय हादसा हो गया. अमन तीन भाइयों में से दूसरे नंबर पर था, जबकि विपिन दो भाइयों में सबसे छोटा था. दोनों के परिजन मेहनत, मजदूरी और खेती किसानी का काम करते हैं. घटना के बाद परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है.
खरगूपुर थाना अध्यक्ष राजेश तिवारी ने बताया कि पिकअप की टक्कर से इन दोनों बच्चों की मौत हुई है. यह दोनों मोटरसाइकिल से कोचिंग पढ़ने के लिए जा रहे थे. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज पूरे मामले की जांच खरगूपुर द्वारा की जा रही है. परिजनों ने तहरीर दिया है. पिकअप चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.
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