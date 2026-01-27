मजदूरों से भरा पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलटा, 18 मजदूर घायल
पिकअप के पलटने से घायल हुए लोगों में से अधिकांश महिलाएं हैं.
Published : January 27, 2026 at 3:56 PM IST
झालावाड़: जिले के असनावर थाना क्षेत्र के लावासल के निकट मजदूरों को ले जा रही एक तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर अचानक पलटी खा गई. इस हादसे में पिकअप में सवार करीब 18 मजदूर घायल हो गए. घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं. सभी घायलों को असनावर के प्राथमिक चिकित्सालय में इलाज के लिए जाया गया. जहां से 8 मजदूरों को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया. जिनका फिलहाल जिला अस्पताल में इलाज जारी है.
इधर मामले में जानकारी देते हुए अस्पताल चौकी प्रभारी आशुतोष ने बताया कि एक पिकअप वाहन असनावर क्षेत्र के बाढ़िया निवासी करीब दो दर्जन मजदूरों को मजदूरी के लिए तीतरवासा क्षेत्र के विभिन्न गांवो में छोड़ने जा रही थी. उसी दौरान लावासल गांव के मार्ग पर सामने से अचानक बकरियों का झुंड आ गया. संभवत या इसी कारण से पिकअप चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया और पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई.
हादसे में पिकअप वाहन में सवार करीब 18 महिला व पुरुष मजदूर घायल हो गए. सूचना पर पुलिस ने सभी घायलों को एंबुलेंस द्वारा असनावर के अस्पताल में पहुंचाया. जहां गंभीर हालत होने पर 8 घायलों को झालावाड़ के जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका उपचार जारी है. घायलों में अधिकांश महिलाएं शामिल हैं, जो मजदूरी के लिए झालरापाटन क्षेत्र में आ रही थी.