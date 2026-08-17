बरेली में कांवड़ियों से भरी पिकअप सड़क किनारे खड़ी ट्रॉली से टकराई, कई लोग घायल
घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 2:04 PM IST
बरेली: मीरगंज थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर रविवार देर रात एक कांवड़ियों से भरी पिकअप सड़क किनारे खड़ी ट्रॉली से टकरा गई. हादसे में कई लोग घायल हो गए. जिनका इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है.
एसपी ग्रामीण दक्षिणी अंशिका वर्मा के अनुसार, दुर्घटना नेशनल हाईवे के अनुबिस चौकी के पास हुई. हादसे के समय इलाके में तेज बारिश हो रही थी. टक्कर की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंचीं और घायलों को तत्काल एंबुलेंस से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां के डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल पांच कांवड़ियों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया.
मामले की सूचना मिलने के बाद, एसडीएम निधि शुक्ला और क्षेत्राधिकारी अजय कुमार भी घटनास्थल का जायजा लेने मौके पर पहुंचे. बारिश होने के बावजूद पुलिस, प्रशासन और राहत दल के कर्मचारी देर रात तक मौके पर जुटे रहे. हादसे के कारण कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ, लेकिन, मौके पर मौजूद पुलिस ने फिर से यातायात व्यवस्था को पुनः शुरू करा दिया.
पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह बारिश और सड़क पर मौजूद परिस्थितियों को माना जा रहा है. हालांकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस जांच में जुटी है. साक्ष्य सामने आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.