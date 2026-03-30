ETV Bharat / state

बहराइच में बाइक पर पलटी तेज रफ्तार पिकअप, 3 की मौत

बहराइच: तेज रफ्तार पिकअप टायर फटने से अनियंत्रित होकर बाइक पर पलट गई. इससे बाइक सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि जांच पड़ताल की जा रही है.





पुलिस के मुताबिक नानपारा थाना क्षेत्र के रुपईडीहा हाईवे के हांडा बसेहरी गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप फखरपुर से दहेज का सामान लादकर नेपाल के नेपालगंज जा रहा था. इसी दौरान रुपईडीहा थाना क्षेत्र के बाबागंज से बाइक पर सवार नानपारा के जमुनहा गांव निवासी बरसाती (36), जूडा गांव निवासी मनीराम (32) व लखीमपुर जिले के ईसानगर गांव का रहने वाला शिवा (12) साप्ताहिक बाजार से गांव लौट रहे थे.

जैसे ही पिकअप हांडा बसेहरी गांव के पास पहुंची इसी दौरान टायर फट गया. इससे पिकअप अनियंत्रित होकर बाइक पर पलट गई जिस पर सवार तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. वही पिकअप पर सवार खलासी समेत तीन लोग घायल हो गए. तीनों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है.