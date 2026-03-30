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बहराइच में बाइक पर पलटी तेज रफ्तार पिकअप, 3 की मौत

तेज रफ्तार पिकअप का टायर फटने से हुआ हादसा, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

pickup overturns onto motorcycle in bahraich 3 dead
बहराइच में बाइक पर पलटी तेज रफ्तार पिकअप. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 7:33 AM IST

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बहराइच: तेज रफ्तार पिकअप टायर फटने से अनियंत्रित होकर बाइक पर पलट गई. इससे बाइक सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि जांच पड़ताल की जा रही है.


पुलिस के मुताबिक नानपारा थाना क्षेत्र के रुपईडीहा हाईवे के हांडा बसेहरी गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप फखरपुर से दहेज का सामान लादकर नेपाल के नेपालगंज जा रहा था. इसी दौरान रुपईडीहा थाना क्षेत्र के बाबागंज से बाइक पर सवार नानपारा के जमुनहा गांव निवासी बरसाती (36), जूडा गांव निवासी मनीराम (32) व लखीमपुर जिले के ईसानगर गांव का रहने वाला शिवा (12) साप्ताहिक बाजार से गांव लौट रहे थे.

जैसे ही पिकअप हांडा बसेहरी गांव के पास पहुंची इसी दौरान टायर फट गया. इससे पिकअप अनियंत्रित होकर बाइक पर पलट गई जिस पर सवार तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. वही पिकअप पर सवार खलासी समेत तीन लोग घायल हो गए. तीनों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

pickup overturns onto motorcycle in bahraich 3 dead
बहराइच में बाइक पर पलटी तेज रफ्तार पिकअप, 3 की मौत (etv bharat)

सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को अस्पताल भिजवाया. यहां डॉक्टरों ने बाइक सवार तीनों लोगों को को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी. इस मामले में सीओ नानपारा पहुप सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही मौके पर थानाध्यक्ष समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. वहीं, तीन घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आगे की जांच पड़ताल की जा रही है.




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